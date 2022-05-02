https://ria.ru/20220502/azovstal-1786536123.html

Эвакуированные из "Азовстали" 30 апреля 46 человек решили остаться в ДНР

Эвакуированные из "Азовстали" 30 апреля 46 человек решили остаться в ДНР - РИА Новости, 02.05.2022

Эвакуированные из "Азовстали" 30 апреля 46 человек решили остаться в ДНР

С территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:11

2022-05-02T13:11

2022-05-02T13:54

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.В результате проведённой по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина операции по вызволению в Мариуполе удерживавшихся украинскими националистами на заводе "Азовсталь" гражданских лиц в первый день, 30 апреля, вышли 25 человек из близлежащих домов и ещё 21 человек с территории предприятия. Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике, отметили в ведомстве."Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. 11 освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике", - заявили в министерстве.Выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму приняли решение 69 гражданских лиц, которые переданы представителям ООН и Международного комитета красного креста, и в настоящее время в составе автоколонны выехали в направлении города Запорожье.Вооруженными Силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода "Азовсталь", на подконтрольную киевскому режиму территорию.

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, оон, вооруженные силы рф