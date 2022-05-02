https://ria.ru/20220502/aydar-1786571767.html
СБУ выдала за свою операцию поимку батальоном "Айдар" ополченцев ЛНР
СБУ выдала за свою операцию поимку батальоном "Айдар" ополченцев ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022
СБУ выдала за свою операцию поимку батальоном "Айдар" ополченцев ЛНР
Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" в конце мая 2014 года в Луганской области захватили полтора десятка ополченцев, а Служба безопасности Украины РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:46
2022-05-02T18:46
2022-05-02T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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луганская народная республика
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ХЕРСОН, 2 мая - РИА Новости. Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" в конце мая 2014 года в Луганской области захватили полтора десятка ополченцев, а Служба безопасности Украины затем громогласно выдала их поимку за результат своей собственной разработанной операции, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник.Он задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в конце мая 2014 года, во время кампании по выборам президента Украины, боевикам сообщили, что в поселок городского типа Новоайдар в ЛНР приехали казаки. Айдаровцы "поехали и оттуда привезли 15 человек". "Это было ополчение, казаки", - вспоминает Баштанник. "Главным был священнослужитель... Мерецкий, кажется, фамилия", - добавил он.Пленных ополченцев в тот день продержали до вечера, потом посадили их в автобус и вывезли в сторону села Половинкино Старобельского района ЛНР."Оказывается, там, в Половинкино, снимался фильм "В бой идут одни старики"… Там, говорят, "взлетка" грунтовая", - сказал Баштанник. (На самом деле, на военном аэродроме Половинкино под Старобельском в 1943 году происходили события, легшие в основу этого знаменитого советского художественного фильма – ред.).В Половинкино за пленными ополченцами прилетели вертолеты, добавил Баштанник. "Их погрузили в вертолеты и, говорили, отправили в СБУ в город Харьков. Потом на второй или третий день по телевизору видели, что сообщали – СБУ разработало операцию, захватили 15 человек", - сказал он.
https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786056899.html
https://ria.ru/20220429/donetsk-1786135522.html
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Бывший боец "Айдара" рассказал о фейковой операции СБУ
Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" в конце мая 2014 года в Луганской области захватили полтора десятка ополченцев, а Служба безопасности Украины затем громогласно выдала их поимку за результат своей собственной разработанной операции, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник.
2022-05-02T18:46
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в мире, украина, луганская народная республика, новоайдар, служба безопасности украины
18:46 02.05.2022 (обновлено: 19:43 02.05.2022)
СБУ выдала за свою операцию поимку батальоном "Айдар" ополченцев ЛНР
В 2014 году СБУ выдавала за свою операцию поимку батальоном "Айдар" ополченцев ЛНР