18:25 02.05.2022 (обновлено: 22:41 02.05.2022)
В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна
Оппозиция Армении, требующая отставки Пашиняна, начала шествие по улицам Еревана
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на площади Франции в Ереване, 2 мая 2022
Участники митинга оппозиции на площади Франции в Ереване, 2 мая 2022
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась после короткого митинга на площади Франции. Участники призывают соотечественников присоединиться.
По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека, оппозиция утверждает, что речь идет о 300 участниках, почти все они освобождены.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.