Рейтинг@Mail.ru
В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/armeniya-1786569794.html
В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 02.05.2022
В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна
В Армении оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:25
2022-05-02T22:41
в мире
армения
ереван
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786579964_0:199:2929:1847_1920x0_80_0_0_fbf99b8415fff724bbbebd345f4bc9dc.jpg
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась после короткого митинга на площади Франции. Участники призывают соотечественников присоединиться.По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека, оппозиция утверждает, что речь идет о 300 участниках, почти все они освобождены.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
https://ria.ru/20220501/protest-1786496769.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786579964_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_4a65ff26396a24185d78a59e39baf474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян
18:25 02.05.2022 (обновлено: 22:41 02.05.2022)
 
В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна

Оппозиция Армении, требующая отставки Пашиняна, начала шествие по улицам Еревана

© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на площади Франции в Ереване, 2 мая 2022
Участники митинга оппозиции на площади Франции в Ереване, 2 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Участники митинга оппозиции на площади Франции в Ереване, 2 мая 2022
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась после короткого митинга на площади Франции. Участники призывают соотечественников присоединиться.
По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека, оппозиция утверждает, что речь идет о 300 участниках, почти все они освобождены.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 22:16
Экс-президент Армении Саргсян посетил участников акции протеста в Ереване
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала