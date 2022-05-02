https://ria.ru/20220502/armeniya-1786569794.html

В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 02.05.2022

В Ереване проходит очередная акция с требованием отставки Пашиняна

В Армении оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:25

2022-05-02T18:25

2022-05-02T22:41

в мире

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась после короткого митинга на площади Франции. Участники призывают соотечественников присоединиться.По данным полиции, в ходе акций протеста с блокированием десятков улиц были задержаны 244 человека, оппозиция утверждает, что речь идет о 300 участниках, почти все они освобождены.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

https://ria.ru/20220501/protest-1786496769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, ереван, никол пашинян