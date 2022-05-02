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Суд арестовал читинца, державшего трехлетнего сына в заложниках - РИА Новости, 02.05.2022
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Суд арестовал читинца, державшего трехлетнего сына в заложниках
Суд арестовал читинца, державшего трехлетнего сына в заложниках - РИА Новости, 02.05.2022
Суд арестовал читинца, державшего трехлетнего сына в заложниках
Ингодинский районный суд Читы до 29 июня арестовал Алексея Докина, который вооруженным удерживал трехлетнего сына в квартире, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T09:48
2022-05-02T09:59
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 2 мая - РИА Новости. Ингодинский районный суд Читы до 29 июня арестовал Алексея Докина, который вооруженным удерживал трехлетнего сына в квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В субботу вооруженный мужчина заперся с ребенком в квартире десятиэтажного дома в Чите и удерживал его. С мужчиной вели переговоры, но позже его задержали во время штурма квартиры. Следователи возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством" и 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы"."У суда имеется достаточно оснований полагать, что Докин, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевших и свидетелей… Суд постановил, избрать обвиняемому Докину Алексею Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 июня 2022 года", - сказала судья.По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой, начал демонстрировать нож и ружье. Он также угрожал матери и брату бывшей жены, попытался ударить второго ножом. Во время конфликта обвиняемый выгнал мать ребенка и ее родственников в подъезд, а сам заперся в квартире с ребенком. Женщина сразу отправилась в отдел полиции.Сам Докин во время суда полностью признал вину и раскаялся. Так же он попросил не заключать его под стражу, так как ему необходимо работать и оплачивать кредиты. Он пообещал не появляться в квартире, в которой проживал с бывшей женой.Потерпевшая все же попросила заключить его под стражу и объяснила, что развелась с Докиным, так как он постоянно угрожал ей, женщине пришлось на время переехать к матери.Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков уточнил журналистам, что на месте было найдено предположительно огнестрельное оружие, разрешения на которое у обвиняемого нет. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела о незаконном хранении оружия.
https://ria.ru/20220430/rebenok-1786349102.html
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происшествия, забайкальский край, чита, россия
09:48 02.05.2022 (обновлено: 09:59 02.05.2022)
 
Суд арестовал читинца, державшего трехлетнего сына в заложниках

Суд арестовал жителя Читы, который, будучи вооруженным, удерживал сына в квартире

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧИТА, 2 мая - РИА Новости. Ингодинский районный суд Читы до 29 июня арестовал Алексея Докина, который вооруженным удерживал трехлетнего сына в квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу вооруженный мужчина заперся с ребенком в квартире десятиэтажного дома в Чите и удерживал его. С мужчиной вели переговоры, но позже его задержали во время штурма квартиры. Следователи возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством" и 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".
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"У суда имеется достаточно оснований полагать, что Докин, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевших и свидетелей… Суд постановил, избрать обвиняемому Докину Алексею Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 июня 2022 года", - сказала судья.
По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой, начал демонстрировать нож и ружье. Он также угрожал матери и брату бывшей жены, попытался ударить второго ножом. Во время конфликта обвиняемый выгнал мать ребенка и ее родственников в подъезд, а сам заперся в квартире с ребенком. Женщина сразу отправилась в отдел полиции.
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Сам Докин во время суда полностью признал вину и раскаялся. Так же он попросил не заключать его под стражу, так как ему необходимо работать и оплачивать кредиты. Он пообещал не появляться в квартире, в которой проживал с бывшей женой.
Потерпевшая все же попросила заключить его под стражу и объяснила, что развелась с Докиным, так как он постоянно угрожал ей, женщине пришлось на время переехать к матери.
Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков уточнил журналистам, что на месте было найдено предположительно огнестрельное оружие, разрешения на которое у обвиняемого нет. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела о незаконном хранении оружия.
 
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