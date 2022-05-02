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Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК - РИА Новости, 02.05.2022
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Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК
Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК - РИА Новости, 02.05.2022
Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК
Еврокомиссия (ЕК) сообщила Apple о своем предварительном мнении о том, что компания могла злоупотребить своим положением на рынках в области мобильных... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:51
2022-05-02T14:11
экономика
технологии
apple
apple ios
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила Apple о своем предварительном мнении о том, что компания могла злоупотребить своим положением на рынках в области мобильных кошельков, сообщает комиссия."Европейская комиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении о том, что она злоупотребила своим доминирующим положением на рынках для мобильных кошельков на устройствах iOS", - говорится в релизе.Как уточняет Еврокомиссия, есть признаки того, что Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих решений для мобильных кошельков на устройствах Apple.
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экономика, технологии, apple, apple ios, еврокомиссия
13:51 02.05.2022 (обновлено: 14:11 02.05.2022)
 
Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК

ЕК: Apple могла злоупотребить своим доминирующим положением на рынках мобильных кошельков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила Apple о своем предварительном мнении о том, что компания могла злоупотребить своим положением на рынках в области мобильных кошельков, сообщает комиссия.
"Европейская комиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении о том, что она злоупотребила своим доминирующим положением на рынках для мобильных кошельков на устройствах iOS", - говорится в релизе.
Как уточняет Еврокомиссия, есть признаки того, что Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих решений для мобильных кошельков на устройствах Apple.
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