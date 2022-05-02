https://ria.ru/20220502/apple-1786540106.html

Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК

Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК - РИА Новости, 02.05.2022

Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках, считают в ЕК

Еврокомиссия (ЕК) сообщила Apple о своем предварительном мнении о том, что компания могла злоупотребить своим положением на рынках в области мобильных... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:51

2022-05-02T13:51

2022-05-02T14:11

экономика

технологии

apple

apple ios

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589437_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4f4eada80d19603dac97e56d51d08318.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила Apple о своем предварительном мнении о том, что компания могла злоупотребить своим положением на рынках в области мобильных кошельков, сообщает комиссия."Европейская комиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении о том, что она злоупотребила своим доминирующим положением на рынках для мобильных кошельков на устройствах iOS", - говорится в релизе.Как уточняет Еврокомиссия, есть признаки того, что Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих решений для мобильных кошельков на устройствах Apple.

https://ria.ru/20220421/apple-1784763900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, технологии, apple, apple ios, еврокомиссия