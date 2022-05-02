https://ria.ru/20220502/akpp-1786505468.html
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с коробкой "автомат"
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с коробкой "автомат" - РИА Новости, 02.05.2022
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с коробкой "автомат"
На фоне роста цен на новые автомобили многие россияне отказываются от замены личного транспорта, предпочитая его ремонтировать. Одним из наиболее затратных в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T03:18
2022-05-02T03:18
2022-05-02T12:30
авто
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На фоне роста цен на новые автомобили многие россияне отказываются от замены личного транспорта, предпочитая его ремонтировать. Одним из наиболее затратных в ремонте элементов является автоматическая коробка передач: цена ее починки может равняться половине стоимости машины. Чтобы не тратить лишние деньги, нужно знать, как правильно эксплуатировать АКПП, рассказывает агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Прежде всего необходимо прекратить ее использовать по аналогии с механикой. На временных остановках и при спуске нельзя переключаться на “нейтралку”. “Многие автомобилисты используют этот прием, чтобы сэкономить топливо, однако вместо этого прекращается подача масла в коробку передач, лишая ее необходимой смазки и поддержания оптимальной температуры”, — отмечает он.Не стоит заводить машину с АКПП, подталкивая сзади, а буксировать ее следует с соблюдением определенных условий. В частности, скорость должна быть не выше 30-40 километров в час, потому что агрегат должен работать, чтобы обеспечивать циркуляцию смазки в трансмиссии. Нельзя долго оставлять машину без движения в режиме Drive — это приводит к перегреву коробки.
https://ria.ru/20220127/transmissiya-1769709744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто
03:18 02.05.2022 (обновлено: 12:30 02.05.2022)
Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с коробкой "автомат"
Автоэксперт предостерег от переключения АКПП на "нейтралку" при спуске и остановках
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
На фоне роста цен на новые автомобили многие россияне отказываются от замены личного транспорта, предпочитая его ремонтировать. Одним из наиболее затратных в ремонте элементов является автоматическая коробка передач: цена ее починки может равняться половине стоимости машины. Чтобы не тратить лишние деньги, нужно знать, как правильно эксплуатировать АКПП, рассказывает
агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Прежде всего необходимо прекратить ее использовать по аналогии с механикой. На временных остановках и при спуске нельзя переключаться на “нейтралку”. “Многие автомобилисты используют этот прием, чтобы сэкономить топливо, однако вместо этого прекращается подача масла в коробку передач, лишая ее необходимой смазки и поддержания оптимальной температуры”, — отмечает он.
Не стоит заводить машину с АКПП, подталкивая сзади, а буксировать ее следует с соблюдением определенных условий. В частности, скорость должна быть не выше 30-40 километров в час, потому что агрегат должен работать, чтобы обеспечивать циркуляцию смазки в трансмиссии. Нельзя долго оставлять машину без движения в режиме Drive — это приводит к перегреву коробки.