https://ria.ru/20220502/aes-1786537062.html
"Росатом" прокомментировал отказ Финляндии от контракта по "Ханхикиви-1"
"Росатом" прокомментировал отказ Финляндии от контракта по "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 02.05.2022
"Росатом" прокомментировал отказ Финляндии от контракта по "Ханхикиви-1"
Госкорпорация "Росатом" заявила, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:16
2022-05-02T13:16
2022-05-02T13:44
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
финляндия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" заявила, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, и оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.Ранее в понедельник Fennovoima заявила о расторжении этого контракта. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта."Обращаем внимание, что такой важнейший для проекта шаг, как инициатива руководства Fennovoima Oy о прекращении контракта EPC, сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит "Росатому")", - говорится в заявлении.Основания такого решения "абсолютно непонятны", подчеркивает "Росатом"."Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima", - отмечается в заявлении.RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС были переданы Заказчику еще в прошлом году. Более 98% из них заказчик передал в СТУК, ожидалось, что в апреле/мае Fennovoima Oy передаст их регулятору, указывается в заявлении."Росатом" в своей международной деятельности неукоснительно придерживается принципа безусловного выполнения всех обязательств. Оставляем за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством", - подчеркивает госкорпорация.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находился на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
https://ria.ru/20220501/finlyandiya-1786467917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", финляндия
13:16 02.05.2022 (обновлено: 13:44 02.05.2022)
"Росатом" прокомментировал отказ Финляндии от контракта по "Ханхикиви-1"
"Росатом" разочарован решением Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС "Ханхикиви-1"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Госкорпорация "Росатом" заявила
, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, и оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.
Ранее в понедельник Fennovoima
заявила о расторжении этого контракта. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине
усугубили риски для проекта.
"Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование", - говорится в заявлении "Росатома".
"Обращаем внимание, что такой важнейший для проекта шаг, как инициатива руководства Fennovoima Oy о прекращении контракта EPC, сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит "Росатому
")", - говорится в заявлении.
Основания такого решения "абсолютно непонятны", подчеркивает "Росатом".
"Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima", - отмечается в заявлении.
RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС были переданы Заказчику еще в прошлом году. Более 98% из них заказчик передал в СТУК, ожидалось, что в апреле/мае Fennovoima Oy передаст их регулятору, указывается в заявлении.
"Росатом" в своей международной деятельности неукоснительно придерживается принципа безусловного выполнения всех обязательств. Оставляем за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством", - подчеркивает госкорпорация.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1
" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находился на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.