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В подконтрольном России Мелитополе подняли знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/znamya-1786463589.html
В подконтрольном России Мелитополе подняли знамя Победы
В подконтрольном России Мелитополе подняли знамя Победы - РИА Новости, 01.05.2022
В подконтрольном России Мелитополе подняли знамя Победы
Над центральной площадью Мелитополя, находящегося под контролем российских Вооруженных сил, подняли знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:31
2022-05-01T18:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Над центральной площадью Мелитополя, находящегося под контролем российских Вооруженных сил, подняли знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей, передает корреспондент РИА Новости.Акцию приурочили к празднику трудящихся 1 Мая. Команду поднять знамя над городом дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов.Он рассказал о том, как расписался на здании Рейхстага в Берлине, и призвал беречь самое главное, за что боролись воины-освободители, — Родину.Параллельно в Центральном парке имени Горького проходит маевка, в честь праздника все аттракционы бесплатные.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/melitopol-1786107291.html
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РИА Новости
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Над центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы
Над центральной площадью Мелитополя, находящегося под контролем российских вооружённых сил, подняли знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей.
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в мире, украина, донбасс, мелитополь
16:31 01.05.2022 (обновлено: 18:56 01.05.2022)
 
В подконтрольном России Мелитополе подняли знамя Победы

Над центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы

В Мелитополе подняли знамя Победы
В Мелитополе подняли знамя Победы
В Мелитополе подняли знамя Победы
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Над центральной площадью Мелитополя, находящегося под контролем российских Вооруженных сил, подняли знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию приурочили к празднику трудящихся 1 Мая. Команду поднять знамя над городом дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов.
Он рассказал о том, как расписался на здании Рейхстага в Берлине, и призвал беречь самое главное, за что боролись воины-освободители, — Родину.
Параллельно в Центральном парке имени Горького проходит маевка, в честь праздника все аттракционы бесплатные.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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