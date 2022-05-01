https://ria.ru/20220501/zemlya-1786445603.html

Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов

Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов - РИА Новости, 01.05.2022

Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на весь РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:34

2022-05-01T13:34

2022-05-01T13:34

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на весь срок реализации масштабного инвестиционного проекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, можно было брать в аренду на срок от трех до 10 лет для строительства, реконструкции зданий или сооружений, а в некоторых других случаях – на срок до 49 лет.При этом требования к срокам аренды земельных участков не были синхронизированы со сроками масштабных инвестиционных проектов - срок аренды мог быть меньше периода, необходимого для реализации проекта, поясняло ранее правительство РФ.Закон снимает административные барьеры, возникающие при реализации крупных инвестпроектов. Он призван стимулировать инвестиции и обеспечивать стабильные гарантии предпринимательской деятельности.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://realty.ria.ru/20220408/arenda-1782445478.html

https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин