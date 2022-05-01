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Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов - РИА Новости, 01.05.2022
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Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов
Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов - РИА Новости, 01.05.2022
Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на весь РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:34
2022-05-01T13:34
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на весь срок реализации масштабного инвестиционного проекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, можно было брать в аренду на срок от трех до 10 лет для строительства, реконструкции зданий или сооружений, а в некоторых других случаях – на срок до 49 лет.При этом требования к срокам аренды земельных участков не были синхронизированы со сроками масштабных инвестиционных проектов - срок аренды мог быть меньше периода, необходимого для реализации проекта, поясняло ранее правительство РФ.Закон снимает административные барьеры, возникающие при реализации крупных инвестпроектов. Он призван стимулировать инвестиции и обеспечивать стабильные гарантии предпринимательской деятельности.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://realty.ria.ru/20220408/arenda-1782445478.html
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экономика, россия, владимир путин
13:34 01.05.2022
 
Земли в России можно будет арендовать на срок реализации инвестпроектов

Земли в России можно будет арендовать на весь срок реализации крупных инвестпроектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на весь срок реализации масштабного инвестиционного проекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, можно было брать в аренду на срок от трех до 10 лет для строительства, реконструкции зданий или сооружений, а в некоторых других случаях – на срок до 49 лет.
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При этом требования к срокам аренды земельных участков не были синхронизированы со сроками масштабных инвестиционных проектов - срок аренды мог быть меньше периода, необходимого для реализации проекта, поясняло ранее правительство РФ.
Закон снимает административные барьеры, возникающие при реализации крупных инвестпроектов. Он призван стимулировать инвестиции и обеспечивать стабильные гарантии предпринимательской деятельности.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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