https://ria.ru/20220501/zemletryasenie-1786501038.html
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 01.05.2022
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:12
2022-05-01T23:12
2022-05-01T23:45
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грузия
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армения
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга."Сегодня, в 23.53 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,3", - сказано в заявлении Центра.По его данным, эпицентром был город Дманиси. Информации о пострадавших и разрушений пока нет.Толчки чувствовались в столице Грузии.В свою очередь МЧС Армении сообщило о землетрясении на армяно-грузинской границе, которое произошло в 23.35 (22.35 мск)."Первого мая в 23.35 (22.35 мск) сейсмологическая сеть регионального центра сейсмозащиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,6 в 13 километрах северо-восточнее села Бавра в армяно-грузинской приграничной зоне. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Сила толчков в эпицентре составляла 6 баллов", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что землетрясение силой в 5 баллов ощущалось в Ширакской и Лорийской областях, 3-4 балла – в Тавушской области, три балла – Ереване, Котайкской и Арагацотнской областях.
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в мире, грузия, происшествия, землетрясение, армения, лорийская область
23:12 01.05.2022 (обновлено: 23:45 01.05.2022)
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3