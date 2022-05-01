https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786501165.html

Зеленский обиделся на Турцию из-за российских туристов

Зеленский обиделся на Турцию из-за российских туристов - РИА Новости, 02.05.2022

Зеленский обиделся на Турцию из-за российских туристов

Владимир Зеленский обиделся на Турцию, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-01T23:13

2022-05-01T23:13

2022-05-02T04:04

турция

украина

греция

россия

владимир зеленский

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АФИНЫ, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на Турцию, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов."С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения", - заявил Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT."Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - вы за правду или нет", - сказал Зеленский.Он также заявил, что Украину поддерживает народ Греции, и он благодарен за это.

https://ria.ru/20220427/tury-1785692030.html

турция

украина

греция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, украина, греция, россия, владимир зеленский