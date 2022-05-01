Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786498678.html
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине
Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:44
2022-05-01T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петр порошенко
украина
россия
париж
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_9fe742fd9c0bd05304844517b58e193a.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".По словам министра, все проблемы миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом "Мир в Донбассе", но потом начал войну, мог решить и Зеленский, который тоже являл себя "президентом мира".В декабре 2019 года в Париже Зеленский подписался под обязательством выполнить минские договоренности и принять закон о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках единой территориально-целостной Украины, отметил глава МИД России."Он имел все шансы. Все "карты" и "козыри" были у него на руках", - добавил Лавров.Однако Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_300:0:2700:1800_1920x0_80_0_0_66a9bc3c97d99294d700d0e5d002d03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петр порошенко, украина, россия, париж, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:44 01.05.2022 (обновлено: 22:45 01.05.2022)
 
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине

Лавров: Зеленский может принести мир Украине, если отдаст приказ прекратить сопротивление

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
По словам министра, все проблемы миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом "Мир в Донбассе", но потом начал войну, мог решить и Зеленский, который тоже являл себя "президентом мира".
В декабре 2019 года в Париже Зеленский подписался под обязательством выполнить минские договоренности и принять закон о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках единой территориально-целостной Украины, отметил глава МИД России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 22:40
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров
"Он имел все шансы. Все "карты" и "козыри" были у него на руках", - добавил Лавров.
Однако Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПетр ПорошенкоУкраинаРоссияПарижСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала