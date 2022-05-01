https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786498678.html

Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине

Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине

Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:44

2022-05-01T22:44

2022-05-01T22:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петр порошенко

украина

россия

париж

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_9fe742fd9c0bd05304844517b58e193a.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".По словам министра, все проблемы миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом "Мир в Донбассе", но потом начал войну, мог решить и Зеленский, который тоже являл себя "президентом мира".В декабре 2019 года в Париже Зеленский подписался под обязательством выполнить минские договоренности и принять закон о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках единой территориально-целостной Украины, отметил глава МИД России."Он имел все шансы. Все "карты" и "козыри" были у него на руках", - добавил Лавров.Однако Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html

украина

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петр порошенко, украина, россия, париж, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)