https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786498678.html
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине
Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:44
2022-05-01T22:44
2022-05-01T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петр порошенко
украина
россия
париж
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский может принести мир стране, если заставит "неонацистские батальоны" прекратить сопротивление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".По словам министра, все проблемы миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом "Мир в Донбассе", но потом начал войну, мог решить и Зеленский, который тоже являл себя "президентом мира".В декабре 2019 года в Париже Зеленский подписался под обязательством выполнить минские договоренности и принять закон о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках единой территориально-целостной Украины, отметил глава МИД России."Он имел все шансы. Все "карты" и "козыри" были у него на руках", - добавил Лавров.Однако Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр порошенко, украина, россия, париж, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:44 01.05.2022 (обновлено: 22:45 01.05.2022)
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине
Лавров: Зеленский может принести мир Украине, если отдаст приказ прекратить сопротивление