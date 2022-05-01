https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786433781.html
Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги
Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги - РИА Новости, 01.05.2022
Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги
Владимир Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси орденом княгини Ольги, сообщили в его офисе. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:38
2022-05-01T11:38
2022-05-01T13:13
украина
в мире
киев
сша
владимир зеленский
нэнси пелоси
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси орденом княгини Ольги, сообщили в его офисе.Зеленский в воскресенье встретился с Пелоси, которая приехала в Киев.Как говорится на сайте офиса, орден вручен Пелоси "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины".Орден княгини Ольги – это украинская государственная награда. Вручается женщинам за значительные заслуги в научной, государственной, производственной, образовательной деятельности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, сша, владимир зеленский, нэнси пелоси
11:38 01.05.2022 (обновлено: 13:13 01.05.2022)
Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги
Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса Пелоси орденом княгини Ольги
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси орденом княгини Ольги, сообщили в его офисе.
Зеленский в воскресенье встретился с Пелоси, которая приехала в Киев
.
Как говорится на сайте офиса, орден вручен Пелоси "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины".
Орден княгини Ольги – это украинская государственная награда. Вручается женщинам за значительные заслуги в научной, государственной, производственной, образовательной деятельности.