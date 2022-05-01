https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786433781.html

Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги

Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги - РИА Новости, 01.05.2022

Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги

Владимир Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси орденом княгини Ольги, сообщили в его офисе. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:38

2022-05-01T11:38

2022-05-01T13:13

украина

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киев

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владимир зеленский

нэнси пелоси

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси орденом княгини Ольги, сообщили в его офисе.Зеленский в воскресенье встретился с Пелоси, которая приехала в Киев.Как говорится на сайте офиса, орден вручен Пелоси "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины".Орден княгини Ольги – это украинская государственная награда. Вручается женщинам за значительные заслуги в научной, государственной, производственной, образовательной деятельности.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786421474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, киев, сша, владимир зеленский, нэнси пелоси