Рейтинг@Mail.ru
Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/zatoplenie-1786413488.html
Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов
Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов - РИА Новости, 01.05.2022
Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов
Военные следователи российского СК зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T07:04
2022-05-01T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
ситуация в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784374343_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_9bebf0cb9c44fd48eb752b2c1aebb74d.jpg
МАРИУПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Военные следователи российского СК зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии, передает корреспондент РИА Новости.В акватории порта они также обнаружили следы минирования.Кроме того, сотрудники СК осмотрели военный катер ВМС Украины "Кременчуг", брошенный у причала, и остов военного корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. Затем следователи увидели еще одно гражданское судно, которое боевики затопили в акватории недалеко от порта.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым населенным пунктом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта этого года, спустя 12 дней после начала российской военной операции, город оказался окружен.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об "освобождении от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* (против них в России заведено уголовное дело) всей территории города, который оказался сильно разрушен военными действиями. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/mariupol-1786314861.html
https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784374343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cf71fa6b6721bd13a6a71a993346ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр, россия, следственный комитет россии (ск рф)
07:04 01.05.2022 (обновлено: 10:46 01.05.2022)
 
Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов

Военные следователи СК России зафиксировали факт затопления гражданских судов в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОстанки корабля в морском торговом порту Мариуполя
Останки корабля в морском торговом порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Останки корабля в морском торговом порту Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Военные следователи российского СК зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии, передает корреспондент РИА Новости.
В акватории порта они также обнаружили следы минирования.
Кроме того, сотрудники СК осмотрели военный катер ВМС Украины "Кременчуг", брошенный у причала, и остов военного корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. Затем следователи увидели еще одно гражданское судно, которое боевики затопили в акватории недалеко от порта.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым населенным пунктом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта этого года, спустя 12 дней после начала российской военной операции, город оказался окружен.
Жительница стирает одежду во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 11:48В мире
"Видим все сами". Иностранные журналисты пообщались с жителями Мариуполя
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об "освобождении от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* (против них в России заведено уголовное дело) всей территории города, который оказался сильно разрушен военными действиями. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Военнослужащие в морском порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольСитуация в ДНР и ЛНРРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала