https://ria.ru/20220501/zatoplenie-1786413488.html

Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов

Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов - РИА Новости, 01.05.2022

Cледователи зафиксировали факт затопления в Мариуполе гражданских судов

Военные следователи российского СК зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T07:04

2022-05-01T07:04

2022-05-01T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Военные следователи российского СК зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии, передает корреспондент РИА Новости.В акватории порта они также обнаружили следы минирования.Кроме того, сотрудники СК осмотрели военный катер ВМС Украины "Кременчуг", брошенный у причала, и остов военного корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. Затем следователи увидели еще одно гражданское судно, которое боевики затопили в акватории недалеко от порта.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым населенным пунктом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. Седьмого марта этого года, спустя 12 дней после начала российской военной операции, город оказался окружен.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об "освобождении от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* (против них в России заведено уголовное дело) всей территории города, который оказался сильно разрушен военными действиями. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/mariupol-1786314861.html

https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html

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в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр, россия, следственный комитет россии (ск рф)