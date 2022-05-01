Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/zapovedniki-1786444967.html
Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки
Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:28
2022-05-01T13:28
сергей пахомов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782971479_0:75:3348:1958_1920x0_80_0_0_d31477df35c744bdc9c55c29f4f53dab.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ до трех дней.Законом также определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке - это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры. В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.При этом, как пояснял РИА Новости в апреле глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, особо охраняемые природные территории и особо ценные сельхозземли защищены от нового строительства. Эти территории выводятся из-под действия закона. Строительство на таких территориях, как и прежде, возможно только с учетом требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами.Он добавлял, что принципиальной позицией комитета и правительства остается запрет на строительство на Байкальской природной территории.
https://realty.ria.ru/20220420/gosduma-1784469462.html
https://realty.ria.ru/20211119/natspark-1759850478.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782971479_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_80d6cf72bac738694e9efe84968c8a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей пахомов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), госдума рф, общество
13:28 01.05.2022
 
Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки

Президент Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки

CC BY-SA 4.0 / Arhipov Vadim (cropped) / Ильменский заповедник
Ильменский заповедник - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Arhipov Vadim (cropped) /
Ильменский заповедник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ до трех дней.
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:03
Госдума приняла закон о защите особо охраняемых территорий от застройки
Законом также определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке - это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры. В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.
При этом, как пояснял РИА Новости в апреле глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, особо охраняемые природные территории и особо ценные сельхозземли защищены от нового строительства. Эти территории выводятся из-под действия закона. Строительство на таких территориях, как и прежде, возможно только с учетом требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами.
Он добавлял, что принципиальной позицией комитета и правительства остается запрет на строительство на Байкальской природной территории.
Сочинский национальный парк - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 16:45
Частные дома, построенные на участках сочинского нацпарка, сносить не будут
 
Сергей ПахомовФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала