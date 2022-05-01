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Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки

Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:28

2022-05-01T13:28

2022-05-01T13:28

сергей пахомов

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, которые защитят особо охраняемые природные территории от застройки, определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон сокращает сроки оформления прав граждан на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ до трех дней.Законом также определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке - это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры. В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.При этом, как пояснял РИА Новости в апреле глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, особо охраняемые природные территории и особо ценные сельхозземли защищены от нового строительства. Эти территории выводятся из-под действия закона. Строительство на таких территориях, как и прежде, возможно только с учетом требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами.Он добавлял, что принципиальной позицией комитета и правительства остается запрет на строительство на Байкальской природной территории.

https://realty.ria.ru/20220420/gosduma-1784469462.html

https://realty.ria.ru/20211119/natspark-1759850478.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей пахомов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), госдума рф, общество