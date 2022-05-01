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Власти запретили строительство в зонах подтопления без инженерной защиты - РИА Новости, 01.05.2022
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Власти запретили строительство в зонах подтопления без инженерной защиты
Власти запретили строительство в зонах подтопления без инженерной защиты - РИА Новости, 01.05.2022
Власти запретили строительство в зонах подтопления без инженерной защиты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в Водный кодекс, которыми запрещается возведение объектов капитального... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:26
2022-05-01T15:26
жилье
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в Водный кодекс, которыми запрещается возведение объектов капитального строительства в зонах подтопления без инженерной защиты.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом конкретизируется состав мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. Предусматривается, что органы исполнительной власти субъектов РФ с участием органов местного самоуправления устанавливают и изменяют зоны затопления, подтопления в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями инженерной защиты."Вводится запрет на строительство в границах зон затопления, подтопления объектов капитального строительства, не обеспеченных инженерной защитой территорий и объектов от негативного воздействия вод", - говорилось в заключении аграрного комитета.Закрепляется положение о том, что инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод обеспечивается органами госвласти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, а также юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.Кроме того, законом уточняется понятие "водное хозяйство", а также раскрывается содержание понятия "водохозяйственные мероприятия", под которыми понимаются мероприятия по изучению, использованию, охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
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жилье, общество, владимир путин
15:26 01.05.2022
 
Власти запретили строительство в зонах подтопления без инженерной защиты

Путин подписал закон о запрете строительства в зонах подтопления без инженерной защиты

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в Водный кодекс, которыми запрещается возведение объектов капитального строительства в зонах подтопления без инженерной защиты.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом конкретизируется состав мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. Предусматривается, что органы исполнительной власти субъектов РФ с участием органов местного самоуправления устанавливают и изменяют зоны затопления, подтопления в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями инженерной защиты.
"Вводится запрет на строительство в границах зон затопления, подтопления объектов капитального строительства, не обеспеченных инженерной защитой территорий и объектов от негативного воздействия вод", - говорилось в заключении аграрного комитета.
Закрепляется положение о том, что инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод обеспечивается органами госвласти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, а также юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
Кроме того, законом уточняется понятие "водное хозяйство", а также раскрывается содержание понятия "водохозяйственные мероприятия", под которыми понимаются мероприятия по изучению, использованию, охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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