https://ria.ru/20220501/zakon-1786450265.html

Путин подписал закон о расширении прав доноров костного мозга

Путин подписал закон о расширении прав доноров костного мозга - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о расширении прав доноров костного мозга

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:29

2022-05-01T14:29

2022-05-01T14:29

общество

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также о создании федерального регистра таких доноров.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон позволит быстрее находить доноров-добровольцев по всей стране. "Это крайне важно для лечения таких заболеваний, как лейкоз, когда нельзя терять ни минуты", - заявлял он.Изменения вносятся в законы "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Документ распространяет нормы закона о трансплантации органов на костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки.Так, пересадка органов и тканей человека, в том числе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, допускается при наличии письменного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного живого донора и реципиента. Если реципиент несовершеннолетний или недееспособный, письменное согласие должен предоставить его родитель или законный представитель.Согласно закону, органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи.В части, касающейся презумпции согласия на изъятие органов или тканей для трансплантации, закон запрещает такое изъятие у умершего, если медицинская организация поставлена в известность о том, что при жизни сам человек или его представители заявили о своем несогласии на изъятие.Кроме этого, живой донор, давший добровольное согласие на изъятие своих органов или тканей, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, для пересадки, наделяется правом на медицинское обследование, лечение и реабилитацию, на ознакомление с результатами его обследования оплату проезда к месту забора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и обратно в порядке, установленном правительством РФ.Законом также предусмотрено создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов. Порядок ведения такого регистра, в том числе сроки и порядок представления информации, правила доступа к ней, определит правительство РФ. Сведения в регистр будут направлять медицинские организации, осуществляющие типирование главного комплекса гистосовместимости, подведомственные федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Финансирование ведение регистра будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.Помимо этого, правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка финансового обеспечения указанных мероприятий.Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию закона потребуется 2,909 миллиарда рублей на период 2021-2023 годов. Из них на информирование населения о социальной значимости костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток потребуется порядка 36 миллионов рублей (ежегодно по 12 млн рублей), на типирование главного комплекса гистосовместимости новых доноров для включения в регистр - порядка 1,656 миллиарда рублей (ежегодно по 552 миллионов рублей). На забор, переработку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в целях их трансплантации потребуется 914,767 миллиона рублей, на медицинское обследование потенциальных доноров - 162,256 миллиона рублей, а на обеспечение расходов на проезд доноров к месту проведения забора и обратно - порядка 33 миллионов рублей.Согласно закону, лицо, намеревающееся стать донором костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, имеет право на бесплатное медицинское обследование для включения в федеральный регистр доноров. Уточняется также, что такие доноры имеют право на бесплатный проезд к месту изъятия органов и обратно за счет бюджетных ассигнований.Донорство костного мозга во всем мире анонимно, добровольно и безвозмездно. Всего в международной поисковой системе доноров костного мозга насчитывается более 30 миллионов потенциальных доноров. Крупнейшие регистры находятся в США (более 13,5 миллиона человек) и Германии (более 7,5 миллиона человек).

https://ria.ru/20210916/donorstvo-1749513318.html

https://ria.ru/20220430/matkapital-1786369730.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин