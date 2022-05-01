https://ria.ru/20220501/zaderzhannye-1786497299.html
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 - РИА Новости, 01.05.2022
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:32
2022-05-01T22:32
2022-05-01T22:43
праздник весны и труда
в мире
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париж
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Ранее министр говорил о 45 задержанных."По предварительным данным, 54 человека было задержано в ходе первомайской демонстрации в Париже. Я вновь осуждаю неприемлемое насилие, совершенное этими нарушителями", — написал он в Twitter.Ранее профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что более 210 тысяч участников вышли на первомайские демонстрации по всей Франции, в том числе 50 тысяч в Париже. По данным МВД, в акциях во Франции приняли участие 116,5 тысячи человек, в том числе 24 тысячи в Париже.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, они демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Митинг завершился на площади Нации, где продолжились стычки между демонстрантами и полицией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже
Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-01T22:32
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздник весны и труда, в мире, франция, париж
22:32 01.05.2022 (обновлено: 22:43 01.05.2022)
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54
Глава МВД Франции: число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости.
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек, сообщил
глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Ранее министр говорил о 45 задержанных.
"По предварительным данным, 54 человека было задержано в ходе первомайской демонстрации в Париже. Я вновь осуждаю неприемлемое насилие, совершенное этими нарушителями", — написал он в Twitter.
Ранее профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что более 210 тысяч участников вышли на первомайские демонстрации по всей Франции, в том числе 50 тысяч в Париже. По данным МВД, в акциях во Франции приняли участие 116,5 тысячи человек, в том числе 24 тысячи в Париже
.
Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, они демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.
В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.
В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.
Митинг завершился на площади Нации, где продолжились стычки между демонстрантами и полицией.