https://ria.ru/20220501/zaderzhannye-1786497299.html

Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54

Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 - РИА Новости, 01.05.2022

Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54

Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:32

2022-05-01T22:32

2022-05-01T22:43

праздник весны и труда

в мире

франция

париж

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Ранее министр говорил о 45 задержанных."По предварительным данным, 54 человека было задержано в ходе первомайской демонстрации в Париже. Я вновь осуждаю неприемлемое насилие, совершенное этими нарушителями", — написал он в Twitter.Ранее профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что более 210 тысяч участников вышли на первомайские демонстрации по всей Франции, в том числе 50 тысяч в Париже. По данным МВД, в акциях во Франции приняли участие 116,5 тысячи человек, в том числе 24 тысячи в Париже.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, они демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Митинг завершился на площади Нации, где продолжились стычки между демонстрантами и полицией.

https://ria.ru/20220501/manifestatsiya-1786485715.html

франция

париж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-01T22:32 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

праздник весны и труда, в мире, франция, париж