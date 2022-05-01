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На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек
На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек - РИА Новости, 01.05.2022
На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек
На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:00
2022-05-01T20:00
2022-05-01T22:01
париж
министерство внутренних дел франции
праздник весны и труда
в мире
франция
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.Также профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" сообщил 210 тысячах участников шествий по всей стране. При этом, по данным организации, на улицы Парижа вышли 50 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже
Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер
2022-05-01T20:00
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Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже
Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-01T20:00
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, министерство внутренних дел франции, праздник весны и труда, видео, в мире, франция
20:00 01.05.2022 (обновлено: 22:01 01.05.2022)
На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек
Глава МВД Франции: на первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости.
На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек, сообщил
глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых — женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.
Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже
в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.
В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.
В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.
Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.
Также профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" сообщил 210 тысячах участников шествий по всей стране. При этом, по данным организации, на улицы Парижа вышли 50 тысяч человек.