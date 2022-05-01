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На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек

На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек - РИА Новости, 01.05.2022

На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек

На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:00

2022-05-01T20:00

2022-05-01T22:01

париж

министерство внутренних дел франции

праздник весны и труда

в мире

франция

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.Также профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" сообщил 210 тысячах участников шествий по всей стране. При этом, по данным организации, на улицы Парижа вышли 50 тысяч человек.

париж

франция

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер 2022-05-01T20:00 true PT0M27S

Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-01T20:00 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

париж, министерство внутренних дел франции, праздник весны и труда, видео, в мире, франция