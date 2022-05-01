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Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ - РИА Новости, 01.05.2022
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Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ
Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ - РИА Новости, 01.05.2022
Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ
Около 150 человек попытались в субботу сорвать в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, касавшееся... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T03:56
2022-05-01T05:33
в мире
германия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 1 мая – РИА Новости. Около 150 человек попытались в субботу сорвать в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, касавшееся Украины, сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.В ходе выступления в Аренсбурге перед аудиторией численностью в тысячу человек Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения.По данным полиции, протестующие попытались сорвать выступление министра, включив вой сирены, а также выкрикивая слова "подстрекательница войны" и "лгунья".Другое мероприятие с участием Бербок решили отменить по соображениям безопасности.Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе поставками тяжелого оружия. Резолюция была принята после нескольких недель дебатов в Германии вокруг поставок оружия Киеву, часть политиков из правящей коалиции критиковала правительство за, по их мнению, недостаточную решительность в поставках вооружений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220422/bezopasnost-1784900060.html
https://ria.ru/20220427/germaniya-1785751617.html
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в мире, германия, анналена бербок
03:56 01.05.2022 (обновлено: 05:33 01.05.2022)
 
Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ

Порядка 150 человек пытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Бербок по Украине

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БЕРЛИН, 1 мая – РИА Новости. Около 150 человек попытались в субботу сорвать в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, касавшееся Украины, сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.
В ходе выступления в Аренсбурге перед аудиторией численностью в тысячу человек Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения.
По данным полиции, протестующие попытались сорвать выступление министра, включив вой сирены, а также выкрикивая слова "подстрекательница войны" и "лгунья".
Другое мероприятие с участием Бербок решили отменить по соображениям безопасности.
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Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе поставками тяжелого оружия. Резолюция была принята после нескольких недель дебатов в Германии вокруг поставок оружия Киеву, часть политиков из правящей коалиции критиковала правительство за, по их мнению, недостаточную решительность в поставках вооружений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреГерманияАнналена Бербок
 
 
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