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На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений

На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений - РИА Новости, 01.05.2022

На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений

Свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил журналистам глава РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T18:31

2022-05-01T18:31

2022-05-01T18:31

общество

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков."Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля. Граждане могут заполнить заявление онлайн через портал Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. В майские праздники клиентские службы ПФР работают", – сказал Котяков.В министерстве напомнили, что пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, он может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуги.Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пенсионный фонд рф, россия