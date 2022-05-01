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На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений - РИА Новости, 01.05.2022
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На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений
На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений - РИА Новости, 01.05.2022
На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений
Свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил журналистам глава РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:31
2022-05-01T18:31
общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков."Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля. Граждане могут заполнить заявление онлайн через портал Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. В майские праздники клиентские службы ПФР работают", – сказал Котяков.В министерстве напомнили, что пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, он может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуги.Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.
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96
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общество, пенсионный фонд рф, россия
18:31 01.05.2022
 
На выплату семьям с детьми 8-17 лет подали более миллиона заявлений

Минтруд: более 1,1 миллиона заявлений подано на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Деньги в руках сотрудницы банка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.
"Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля. Граждане могут заполнить заявление онлайн через портал Госуслуги или лично в отделениях ПФР или МФЦ. В майские праздники клиентские службы ПФР работают", – сказал Котяков.
В министерстве напомнили, что пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.
Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, он может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуги.
Улица в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 01:05
Выплаты на детей и отцовский капитал: что изменилось в России с 1 мая
Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.
 
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