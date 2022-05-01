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В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/vyplaty-1786414492.html
В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины
В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 01.05.2022
В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины
Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек, за месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T07:32
2022-05-01T07:32
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек, за месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Добавляется, что с 28 апреля колоннами МЧС в Донбасс и Украину доставлена партия гуманитарной помощи общим весом более 500 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Также для жителей Донбасса спасатели организовали комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий."Сотрудники МЧС России помогают восстанавливать объекты инфраструктуры и экономики на Донбассе. На данный момент при помощи специальной техники проводится демонтаж межэтажных железобетонных конструкций и разбор завалов в жилых кварталах", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донбасс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире
07:32 01.05.2022
 
В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины

МЧС: выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек, за месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Также продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. За месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений.  Выплаты получили более 7000 человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому", - сказал собеседник агентства.
Добавляется, что с 28 апреля колоннами МЧС в Донбасс и Украину доставлена партия гуманитарной помощи общим весом более 500 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Также для жителей Донбасса спасатели организовали комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий.
"Сотрудники МЧС России помогают восстанавливать объекты инфраструктуры и экономики на Донбассе. На данный момент при помощи специальной техники проводится демонтаж межэтажных железобетонных конструкций и разбор завалов в жилых кварталах", - добавляется в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинВ мире
 
 
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