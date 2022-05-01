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В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины

В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 01.05.2022

В МЧС рассказали о выплатах жителям освобожденных территорий Украины

Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек, за месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T07:32

2022-05-01T07:32

2022-05-01T07:32

обострение ситуации в днр и лнр

украина

донбасс

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек, за месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Добавляется, что с 28 апреля колоннами МЧС в Донбасс и Украину доставлена партия гуманитарной помощи общим весом более 500 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Также для жителей Донбасса спасатели организовали комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий."Сотрудники МЧС России помогают восстанавливать объекты инфраструктуры и экономики на Донбассе. На данный момент при помощи специальной техники проводится демонтаж межэтажных железобетонных конструкций и разбор завалов в жилых кварталах", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/bezhentsy-1786056613.html

украина

донбасс

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украина, донбасс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире