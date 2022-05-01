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В России начинается прием заявлений на новую выплату на детей - РИА Новости, 01.05.2022
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В России начинается прием заявлений на новую выплату на детей
В России начинается прием заявлений на новую выплату на детей - РИА Новости, 01.05.2022
В России начинается прием заявлений на новую выплату на детей
Пенсионный фонд России (ПФР) начинает прием заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей с 1 мая. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T00:17
2022-05-01T00:17
общество
владимир путин
антон котяков
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) начинает прием заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей с 1 мая.Ранее было открыто досрочное заполнение заявлений на эти выплаты на портале госуслуг. Такие предзаполненные заявления автоматически поcтупят в ПФР 1 мая. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в отдельных ситуациях срок рассмотрения может быть продлен - в таком случае семье придет уведомление об этом.В Пенсионном фонде ранее сообщили, что его отделения будут работать в майские праздники, чтобы принять заявления на выплату. С 1 по 3 мая и с 7 по 10-е территориальные офисы фонда будут работать по специальному графику. Информацию о графике приема в клиентских офисах ПФР в майские праздники опубликуют региональные отделениями фонда.Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
https://ria.ru/20220426/vyplaty-1785571812.html
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общество, владимир путин, антон котяков, россия, пенсионный фонд рф
00:17 01.05.2022
 
В России начинается прием заявлений на новую выплату на детей

В России начинается прием заявлений на новую выплату на детей от восьми до семнадцати лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) начинает прием заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей с 1 мая.
Ранее было открыто досрочное заполнение заявлений на эти выплаты на портале госуслуг. Такие предзаполненные заявления автоматически поcтупят в ПФР 1 мая. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в отдельных ситуациях срок рассмотрения может быть продлен - в таком случае семье придет уведомление об этом.
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В Пенсионном фонде ранее сообщили, что его отделения будут работать в майские праздники, чтобы принять заявления на выплату. С 1 по 3 мая и с 7 по 10-е территориальные офисы фонда будут работать по специальному графику. Информацию о графике приема в клиентских офисах ПФР в майские праздники опубликуют региональные отделениями фонда.
Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.
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По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства – в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
 
ОбществоВладимир ПутинАнтон КотяковРоссияПенсионный фонд РФ
 
 
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