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Лавров: Россия всегда прилагала усилия по неразвязыванию ядерной войны

Лавров: Россия всегда прилагала усилия по неразвязыванию ядерной войны - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров: Россия всегда прилагала усилия по неразвязыванию ядерной войны

РФ никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:02

2022-05-01T23:02

2022-05-01T23:05

в мире

михаил горбачев

рональд рейган

сша

совет безопасности оон

сергей лавров

ядерная война

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. РФ никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам повторить то, что сделали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году: принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.Он подчеркнул, что именно по инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление о недопустимости ядерной войны.Именно на достижение этой цели, добавил Лавров, направлено предложение президента Путина созвать саммит пятерки постоянных членов СБ ООН, оно было поддержано нашими китайскими коллегами, Францией, однако США и Великобритания пока тормозят проведение этого важного мероприятия.

https://ria.ru/20220429/ugrozy-1786265128.html

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в мире, михаил горбачев, рональд рейган, сша, совет безопасности оон, сергей лавров, ядерная война, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)