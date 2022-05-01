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Лавров: Запад отвлекает внимание разговорами о ЧВК "Вагнер" на Украине
Лавров: Запад отвлекает внимание разговорами о ЧВК "Вагнер" на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров: Запад отвлекает внимание разговорами о ЧВК "Вагнер" на Украине
Представителей частной военной компании "Вагнер", которая не имеет отношения к властям РФ, на Украине нет, но там есть огромное количество наемников из западных РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:46
2022-05-01T22:46
2022-05-01T22:47
украина
в мире
сергей лавров
чвк "вагнер"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Представителей частной военной компании "Вагнер", которая не имеет отношения к властям РФ, на Украине нет, но там есть огромное количество наемников из западных стран, воюющих на стороне украинских военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На Украине ничего подобного не наблюдается, только огромное количество наемников из западных стран", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет"."Думаю, что разговоры про наличие "Вагнера" на Украине обусловлены именно желанием отвлечь внимание от того, что делают наши западные коллеги", - добавил министр.Он добавил, что "Вагнер" – это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству".
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украина, в мире, сергей лавров, чвк "вагнер", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:46 01.05.2022 (обновлено: 22:47 01.05.2022)
Лавров: Запад отвлекает внимание разговорами о ЧВК "Вагнер" на Украине
Лавров заявил, что Запад отвлекает внимание разговорами о ЧВК "Вагнер" на Украине