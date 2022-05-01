https://ria.ru/20220501/venesuela-1786424688.html

Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы

Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы - РИА Новости, 01.05.2022

Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы

Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:00

2022-05-01T10:00

2022-05-01T10:03

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.Ранее министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер."Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявление, опубликованное вчера министерством иностранных дел Колумбии, в котором говорится о предполагаемом нарушении воздушного и наземного пространства страны со стороны Боливарианских национальных вооруженных сил в секторе… в Норте-де-Сантандер, к западу от международной границы, факт, который после соответствующих проверок мы решительно отрицаем", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные Венесуэлы проводили операцию по борьбе с наркотрафиком в приграничном районе в штате Сулия.Граница Колумбии и Венесуэлы в этом регионе проходит через северо-западные Анды - это регион происхождения коки и производства кокаина, который плохо контролируется властями обеих стран из-за сложного рельефа, что привлекает сюда международные группировки наркоторговцев.

https://ria.ru/20220430/granitsa-1786286668.html

https://ria.ru/20220430/submarina-1786403722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, колумбия, сулия