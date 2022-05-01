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Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы - РИА Новости, 01.05.2022
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Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы
Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы - РИА Новости, 01.05.2022
Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы
Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:00
2022-05-01T10:03
в мире
венесуэла
колумбия
сулия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.Ранее министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер."Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявление, опубликованное вчера министерством иностранных дел Колумбии, в котором говорится о предполагаемом нарушении воздушного и наземного пространства страны со стороны Боливарианских национальных вооруженных сил в секторе… в Норте-де-Сантандер, к западу от международной границы, факт, который после соответствующих проверок мы решительно отрицаем", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные Венесуэлы проводили операцию по борьбе с наркотрафиком в приграничном районе в штате Сулия.Граница Колумбии и Венесуэлы в этом регионе проходит через северо-западные Анды - это регион происхождения коки и производства кокаина, который плохо контролируется властями обеих стран из-за сложного рельефа, что привлекает сюда международные группировки наркоторговцев.
https://ria.ru/20220430/granitsa-1786286668.html
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в мире, венесуэла, колумбия, сулия
10:00 01.05.2022 (обновлено: 10:03 01.05.2022)
 
Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы

МИД Венесуэлы заявил, что Каракас отвергает обвинения Колумбии в нарушении границы

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.
Ранее министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер.
Венесуэльские гвардейцы - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 05:55
Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы
"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявление, опубликованное вчера министерством иностранных дел Колумбии, в котором говорится о предполагаемом нарушении воздушного и наземного пространства страны со стороны Боливарианских национальных вооруженных сил в секторе… в Норте-де-Сантандер, к западу от международной границы, факт, который после соответствующих проверок мы решительно отрицаем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные Венесуэлы проводили операцию по борьбе с наркотрафиком в приграничном районе в штате Сулия.
Граница Колумбии и Венесуэлы в этом регионе проходит через северо-западные Анды - это регион происхождения коки и производства кокаина, который плохо контролируется властями обеих стран из-за сложного рельефа, что привлекает сюда международные группировки наркоторговцев.
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Армия Венесуэлы захватила субмарину колумбийских наркоторговцев
 
В миреВенесуэлаКолумбияСулия
 
 
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