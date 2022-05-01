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ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки
ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.05.2022
ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки
Артиллерией и ракетными войсками России за сутки было поражено 786 районов сосредоточения живой силы и техники украинский войск, уничтожены 3 склада вооружения, РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:51
2022-05-01T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками России за сутки было поражено 786 районов сосредоточения живой силы и техники украинский войск, уничтожены 3 склада вооружения, 24 пункта управления, батарея РСЗО и до 20 единиц военной техники, потери противника составили до 200 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники", - сказал он на брифинге.
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вооруженные силы украины, украина, россия
11:51 01.05.2022
 
ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки

Минобороны: артиллерия и ракетные войска уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости
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Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками России за сутки было поражено 786 районов сосредоточения живой силы и техники украинский войск, уничтожены 3 склада вооружения, 24 пункта управления, батарея РСЗО и до 20 единиц военной техники, потери противника составили до 200 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники", - сказал он на брифинге.
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