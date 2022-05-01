https://ria.ru/20220501/upravlenie-1786435659.html

ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки

ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.05.2022

ВС России уничтожили 24 пункта управления ВСУ за сутки

Артиллерией и ракетными войсками России за сутки было поражено 786 районов сосредоточения живой силы и техники украинский войск, уничтожены 3 склада вооружения, РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:51

2022-05-01T11:51

2022-05-01T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками России за сутки было поражено 786 районов сосредоточения живой силы и техники украинский войск, уничтожены 3 склада вооружения, 24 пункта управления, батарея РСЗО и до 20 единиц военной техники, потери противника составили до 200 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, россия