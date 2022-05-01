https://ria.ru/20220501/ukraina-1786480843.html

В Анкаре заявили, что НАТО ответит на нападение на союзников

В Анкаре заявили, что НАТО ответит на нападение на союзников - РИА Новости, 02.05.2022

В Анкаре заявили, что НАТО ответит на нападение на союзников

НАТО не будет вступать в конфликт на Украине, но ответит в случае нападения на ее союзников, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-01T18:55

2022-05-01T18:55

2022-05-02T02:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

донбасс

нато

признание днр и лнр в россии

турция

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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. НАТО не будет вступать в конфликт на Украине, но ответит в случае нападения на ее союзников, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/finlyandiya-1786389011.html

украина

россия

донбасс

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, нато, признание днр и лнр в россии, турция