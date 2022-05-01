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Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ

Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.05.2022

Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу перенести... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:45

2022-05-01T15:45

2022-05-01T15:45

в мире

михаэль рот

владимир зеленский

олаф шольц

украина

германия

киев

евросоюз

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу перенести запланированную на понедельник поездку в Киев, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на свои данные.Ранее издание Bild сообщило, что Мерц в понедельник, 2 мая, посетит Киев. По сообщению газеты, таким образом лидер оппозиции ФРГ станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. В середине апреля страну уже посетили такие политики, как председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот, напомнило издание.По данным издания, BKA "настоятельно" рекомендовало Мерцу не ехать в Киев и просило перенести поездку. Так как политик предупредил органы безопасности только в пятницу, в ведомстве заявили, что о таком "опасном путешествии" нужно уведомлять заранее. Мерц также отказался от личной охраны из BKA. Как пишет Tagesspiegel, Мерц может встретиться с Владимиром Зеленским.В середине апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не намерен посещать Украину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаэль рот, владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия, киев, евросоюз