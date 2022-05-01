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Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
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Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ
Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ
Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу перенести... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:45
2022-05-01T15:45
в мире
михаэль рот
владимир зеленский
олаф шольц
украина
германия
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу перенести запланированную на понедельник поездку в Киев, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на свои данные.Ранее издание Bild сообщило, что Мерц в понедельник, 2 мая, посетит Киев. По сообщению газеты, таким образом лидер оппозиции ФРГ станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. В середине апреля страну уже посетили такие политики, как председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот, напомнило издание.По данным издания, BKA "настоятельно" рекомендовало Мерцу не ехать в Киев и просило перенести поездку. Так как политик предупредил органы безопасности только в пятницу, в ведомстве заявили, что о таком "опасном путешествии" нужно уведомлять заранее. Мерц также отказался от личной охраны из BKA. Как пишет Tagesspiegel, Мерц может встретиться с Владимиром Зеленским.В середине апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не намерен посещать Украину.
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в мире, михаэль рот, владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия, киев, евросоюз
15:45 01.05.2022
 
Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ

Tagesspiegel: полиция попросила лидера немецкой оппозиции Мерца перенести поездку в Киев

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу перенести запланированную на понедельник поездку в Киев, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на свои данные.
Ранее издание Bild сообщило, что Мерц в понедельник, 2 мая, посетит Киев. По сообщению газеты, таким образом лидер оппозиции ФРГ станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. В середине апреля страну уже посетили такие политики, как председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот, напомнило издание.
По данным издания, BKA "настоятельно" рекомендовало Мерцу не ехать в Киев и просило перенести поездку. Так как политик предупредил органы безопасности только в пятницу, в ведомстве заявили, что о таком "опасном путешествии" нужно уведомлять заранее. Мерц также отказался от личной охраны из BKA. Как пишет Tagesspiegel, Мерц может встретиться с Владимиром Зеленским.
В середине апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не намерен посещать Украину.
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