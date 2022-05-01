Лидера немецкой оппозиции попросили перенести поездку в Киев, сообщили СМИ
Tagesspiegel: полиция попросила лидера немецкой оппозиции Мерца перенести поездку в Киев
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу перенести запланированную на понедельник поездку в Киев, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на свои данные.
Ранее издание Bild сообщило, что Мерц в понедельник, 2 мая, посетит Киев. По сообщению газеты, таким образом лидер оппозиции ФРГ станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. В середине апреля страну уже посетили такие политики, как председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот, напомнило издание.
По данным издания, BKA "настоятельно" рекомендовало Мерцу не ехать в Киев и просило перенести поездку. Так как политик предупредил органы безопасности только в пятницу, в ведомстве заявили, что о таком "опасном путешествии" нужно уведомлять заранее. Мерц также отказался от личной охраны из BKA. Как пишет Tagesspiegel, Мерц может встретиться с Владимиром Зеленским.
В середине апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не намерен посещать Украину.
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