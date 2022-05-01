13:13 01.05.2022 (обновлено: 16:54 01.05.2022)
Сдавшийся украинский военный рассказал, как их бросило командование
Сдавшийся украинский военный рассказал, как командование бросило 90 человек на гибель
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сдавшийся украинский военный рассказал, что командование одной из воинских частей бросило своих подчиненных на верную гибель. Видеообращение пленного было опубликовано в воскресенье в официальном Telegram-канале Минобороны России.
"Лично в моем командовании <...> 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их", — заявил он.
Обращаясь к своим родственникам, украинец подчеркнул, что российские военнослужащие обращаются с ним хорошо, оказывают медицинскую помощь. Он пообещал своей матери и дочери вернуться домой.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
30 апреля, 09:46Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.