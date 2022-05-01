https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html

Сдавшийся украинский военный рассказал, как их бросило командование

Сдавшийся украинский военный рассказал, как их бросило командование - РИА Новости, 01.05.2022

Сдавшийся украинский военный рассказал, как их бросило командование

Сдавшийся украинский военный рассказал, что командование одной из воинских частей бросило своих подчиненных на верную гибель. Видеообращение пленного было... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:13

2022-05-01T13:13

2022-05-01T16:54

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сдавшийся украинский военный рассказал, что командование одной из воинских частей бросило своих подчиненных на верную гибель. Видеообращение пленного было опубликовано в воскресенье в официальном Telegram-канале Минобороны России."Лично в моем командовании <...> 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их", — заявил он.Обращаясь к своим родственникам, украинец подчеркнул, что российские военнослужащие обращаются с ним хорошо, оказывают медицинскую помощь. Он пообещал своей матери и дочери вернуться домой.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/plennye-1786301080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс