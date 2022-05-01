https://ria.ru/20220501/ukraina-1786442461.html

Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев

Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев - РИА Новости, 01.05.2022

Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев

Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за поста украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором он в очередной раз нелестно высказался о... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:08

2022-05-01T13:08

2022-05-01T15:41

андрей мельник

франк-вальтер штайнмайер

германия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e51b0c820e1d2910c66e6e8600242126.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за поста украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором он в очередной раз нелестно высказался о местных чиновниках.Дипломат, в частности, сообщил, что побывал на "Балу солидарности с Украиной", однако ни президент ФРГ, ни кто-либо из представителей правящей коалиции на мероприятие не явился. Он назвал это "двойной пощечиной" средствам массовой информации, а также сокрушительным сигналом для Киева.Многие пользователи возмутились праздным поведением посла и объяснили ему, почему он остался "в одиночестве"."Что это за бред — бал солидарности? Какое извращение! Танцевать, пить и есть ради мира, я не могу в это поверить", — возмутилась Gisela Herzog."Может быть, вы просто слишком много говорили в последние несколько недель, и теперь они просто не хотят с вами общаться... Да и сейчас очевидно, что вы просто не можете держать рот на замке!" — отметил O.Fischer."О, я не знал, что мы избираем участников пресс-бала каждые четыре года. Правительство работает на Германию, ее граждан и даже на Украину. А посол тем временем пляшет", — написал Saw Sawer."Сам виноват! Любой, кто постоянно набрасывается на правительство и главу государства, не должен удивляться, если со временем он останется в одиночестве. Из-за вашего поведения, которое недостойно дипломата, Германия должна пересмотреть вопрос о дальнейших поставках оружия. Настроения изменились", — считает Lobbyismaus."Зачем нашему президенту, которого не ждали в Киеве и который также подвергался массированным нападкам с вашей стороны, появляться на балу солидарности с вашей страной?" — задался вопросом Wahrheitssucher."Каждый день, что вы проводите в качестве посла в Германии, красноречиво свидетельствует о низком уровне самолюбия и трусости нашего правительства, которое до сих пор не вышвырнуло вас из страны", — подытожили читатели.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Кроме того, Мельник обвинял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии "целой паутины" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, подчеркивая его некомпетентность.

https://ria.ru/20220501/sholts-1786438460.html

https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, киев