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Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев - РИА Новости, 01.05.2022
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Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев
Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев - РИА Новости, 01.05.2022
Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев
Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за поста украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором он в очередной раз нелестно высказался о... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:08
2022-05-01T15:41
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
германия
украина
киев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за поста украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором он в очередной раз нелестно высказался о местных чиновниках.Дипломат, в частности, сообщил, что побывал на "Балу солидарности с Украиной", однако ни президент ФРГ, ни кто-либо из представителей правящей коалиции на мероприятие не явился. Он назвал это "двойной пощечиной" средствам массовой информации, а также сокрушительным сигналом для Киева.Многие пользователи возмутились праздным поведением посла и объяснили ему, почему он остался "в одиночестве"."Что это за бред — бал солидарности? Какое извращение! Танцевать, пить и есть ради мира, я не могу в это поверить", — возмутилась Gisela Herzog."Может быть, вы просто слишком много говорили в последние несколько недель, и теперь они просто не хотят с вами общаться... Да и сейчас очевидно, что вы просто не можете держать рот на замке!" — отметил O.Fischer."О, я не знал, что мы избираем участников пресс-бала каждые четыре года. Правительство работает на Германию, ее граждан и даже на Украину. А посол тем временем пляшет", — написал Saw Sawer."Сам виноват! Любой, кто постоянно набрасывается на правительство и главу государства, не должен удивляться, если со временем он останется в одиночестве. Из-за вашего поведения, которое недостойно дипломата, Германия должна пересмотреть вопрос о дальнейших поставках оружия. Настроения изменились", — считает Lobbyismaus."Зачем нашему президенту, которого не ждали в Киеве и который также подвергался массированным нападкам с вашей стороны, появляться на балу солидарности с вашей страной?" — задался вопросом Wahrheitssucher."Каждый день, что вы проводите в качестве посла в Германии, красноречиво свидетельствует о низком уровне самолюбия и трусости нашего правительства, которое до сих пор не вышвырнуло вас из страны", — подытожили читатели.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Кроме того, Мельник обвинял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии "целой паутины" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, подчеркивая его некомпетентность.
https://ria.ru/20220501/sholts-1786438460.html
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андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, киев
13:08 01.05.2022 (обновлено: 15:41 01.05.2022)
 
Посол Украины в Германии пошел на бал и разозлил немцев

Немцы пришли в ярость из-за похода украинского посла Мельника на "Бал солидарности"

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за поста украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором он в очередной раз нелестно высказался о местных чиновниках.
Дипломат, в частности, сообщил, что побывал на "Балу солидарности с Украиной", однако ни президент ФРГ, ни кто-либо из представителей правящей коалиции на мероприятие не явился. Он назвал это "двойной пощечиной" средствам массовой информации, а также сокрушительным сигналом для Киева.
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Многие пользователи возмутились праздным поведением посла и объяснили ему, почему он остался "в одиночестве".
"Что это за бред — бал солидарности? Какое извращение! Танцевать, пить и есть ради мира, я не могу в это поверить", — возмутилась Gisela Herzog.
"Может быть, вы просто слишком много говорили в последние несколько недель, и теперь они просто не хотят с вами общаться... Да и сейчас очевидно, что вы просто не можете держать рот на замке!" — отметил O.Fischer.
"О, я не знал, что мы избираем участников пресс-бала каждые четыре года. Правительство работает на Германию, ее граждан и даже на Украину. А посол тем временем пляшет", — написал Saw Sawer.
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"Сам виноват! Любой, кто постоянно набрасывается на правительство и главу государства, не должен удивляться, если со временем он останется в одиночестве. Из-за вашего поведения, которое недостойно дипломата, Германия должна пересмотреть вопрос о дальнейших поставках оружия. Настроения изменились", — считает Lobbyismaus.
"Зачем нашему президенту, которого не ждали в Киеве и который также подвергался массированным нападкам с вашей стороны, появляться на балу солидарности с вашей страной?" — задался вопросом Wahrheitssucher.
"Каждый день, что вы проводите в качестве посла в Германии, красноречиво свидетельствует о низком уровне самолюбия и трусости нашего правительства, которое до сих пор не вышвырнуло вас из страны", — подытожили читатели.
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Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
Кроме того, Мельник обвинял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии "целой паутины" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, подчеркивая его некомпетентность.
 
Андрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраинаКиев
 
 
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