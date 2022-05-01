13:00 01.05.2022 (обновлено: 13:03 01.05.2022)
Кулеба и Блинкен обсудили поставки оружия и финансовую поддержку
Глава МИД Украины Кулеба и госсекретарь США обсудили поставки оружия и поддержку
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили поставки оружия и финансовую поддержку Украины, сообщили в воскресенье в МИД Украины.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия и финансовую поддержку Украины. Дмитрий Кулеба также призвал США обеспечить максимальную либерализацию для украинского экспорта", - говорится в сообщении МИД Украины в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.