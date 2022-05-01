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Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786439053.html
Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру
Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру
Корреспондент РИА Новости, находящийся на Донбассе, показал в своем видео, как украинские войска уничтожали транспортную инфраструктуру, отступая в начале... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:28
2022-05-01T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
донбасс
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находящийся на Донбассе, показал в своем видео, как украинские войска уничтожали транспортную инфраструктуру, отступая в начале спецоперации."Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары", - рассказывает журналист.Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост - бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами.Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района.Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781878057.html
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в мире, украина, владимир путин, донбасс, россия
12:28 01.05.2022 (обновлено: 13:06 01.05.2022)
 
Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру

Журналист РИА Новости: ВСУ, отступая, уничтожали всю транспортную инфраструктуру

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находящийся на Донбассе, показал в своем видео, как украинские войска уничтожали транспортную инфраструктуру, отступая в начале спецоперации.
"Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары", - рассказывает журналист.
Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост - бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.
По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами.
Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.
Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района.
Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 13:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинДонбассРоссия
 
 
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