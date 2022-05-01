https://ria.ru/20220501/ukraina-1786439053.html

Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру

Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру - РИА Новости, 01.05.2022

Украинские войска, отступая, уничтожали всю инфраструктуру

Корреспондент РИА Новости, находящийся на Донбассе, показал в своем видео, как украинские войска уничтожали транспортную инфраструктуру, отступая в начале... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:28

2022-05-01T12:28

2022-05-01T13:06

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находящийся на Донбассе, показал в своем видео, как украинские войска уничтожали транспортную инфраструктуру, отступая в начале спецоперации."Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары", - рассказывает журналист.Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост - бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами.Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района.Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781878057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, донбасс, россия