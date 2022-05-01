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Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов - РИА Новости, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786435265.html
Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов
Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов - РИА Новости, 01.05.2022
Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов
Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре района сосредоточения украинских войск и три склада их вооружения, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:46
2022-05-01T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре района сосредоточения украинских войск и три склада их вооружения, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины", - сказал Конашенков."Среди них четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области", - добавил он.
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Конашенков об уничтожении военных объектов ВСУ
Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков. Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны
11:46 01.05.2022 (обновлено: 12:22 01.05.2022)
 
Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов

Минобороны заявило, что ВКС уничтожили семь украинских военных объектов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре района сосредоточения украинских войск и три склада их вооружения, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины", - сказал Конашенков.
"Среди них четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области", - добавил он.
Запуск ракеты Оникс по ангару с иностранным вооружением под Одессой - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 11:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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