https://ria.ru/20220501/ukraina-1786435265.html

Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов

Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов - РИА Новости, 01.05.2022

Российские ВКС уничтожили семь украинских военных объектов

Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре района сосредоточения украинских войск и три склада их вооружения, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:46

2022-05-01T11:46

2022-05-01T12:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре района сосредоточения украинских войск и три склада их вооружения, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины", - сказал Конашенков."Среди них четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области", - добавил он.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786434196.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении военных объектов ВСУ Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков. Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники. 2022-05-01T11:46 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны