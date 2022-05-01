https://ria.ru/20220501/ukraina-1786434634.html
Российская авиация уничтожила два украинских комплекса С-300
Российская авиация уничтожила два украинских комплекса С-300 - РИА Новости, 01.05.2022
Российская авиация уничтожила два украинских комплекса С-300
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь уничтожила два украинских комплекса ПВО С-300, а также другую военную технику и склады боеприпасов,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:44
2022-05-01T11:44
2022-05-01T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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привольное
войска воздушно-космической обороны
зрк с-300
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь уничтожила два украинских комплекса ПВО С-300, а также другую военную технику и склады боеприпасов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск", - сказал он.Кроме того, российская авиация поразила два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате этих ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники украинских войск.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786434196.html
россия
запорожье
привольное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков об уничтожении военных объектов ВСУ
Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков. Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
2022-05-01T11:44
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PT2M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, запорожье, привольное, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300
11:44 01.05.2022 (обновлено: 12:22 01.05.2022)
Российская авиация уничтожила два украинских комплекса С-300
Минобороны сообщило, что авиация уничтожила два украинских комплекса С-300