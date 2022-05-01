https://ria.ru/20220501/ukraina-1786434196.html

Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы - РИА Новости, 01.05.2022

Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:43

2022-05-01T11:43

2022-05-01T14:22

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — сказал он.ВКС также поразили четыре места скопления украинских войск и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области Украины.Кроме того, средства ПВО уничтожили два самолета Су-24М и две баллистические ракеты "Точка-У". Над Семеновкой сбиты два снаряда РСЗО "Смерч".По словам Конашенкова, за сутки убиты до 200 украинских националистов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По утверждению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786439053.html

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Запуск ракеты "Оникс" по ангару с иностранным вооружением под Одессой Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков. "Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — сказал он. 2022-05-01T11:43 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, сша, украина