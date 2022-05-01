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Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы - РИА Новости, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы
Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы - РИА Новости, 01.05.2022
Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы
Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:43
2022-05-01T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — сказал он.ВКС также поразили четыре места скопления украинских войск и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области Украины.Кроме того, средства ПВО уничтожили два самолета Су-24М и две баллистические ракеты "Точка-У". Над Семеновкой сбиты два снаряда РСЗО "Смерч".По словам Конашенкова, за сутки убиты до 200 украинских националистов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По утверждению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786439053.html
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Запуск ракеты "Оникс" по ангару с иностранным вооружением под Одессой
Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков. "Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — сказал он.
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в мире, одесса, сша, украина
11:43 01.05.2022 (обновлено: 14:22 01.05.2022)
 
Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Минобороны: ракетами "Оникс" уничтожен ангар с иностранным оружием в районе Одессы

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", — сказал он.
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Кроме того, средства ПВО уничтожили два самолета Су-24М и две баллистические ракеты "Точка-У". Над Семеновкой сбиты два снаряда РСЗО "Смерч".
По словам Конашенкова, за сутки убиты до 200 украинских националистов.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По утверждению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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