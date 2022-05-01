https://ria.ru/20220501/ukraina-1786431339.html
В крупных городах на юге Украины появился российский интернет
В крупных городах на юге Украины появился российский интернет - РИА Новости, 01.05.2022
В крупных городах на юге Украины появился российский интернет
В крупные города освобожденных регионов юга Украины уже поступает российский интернет-трафик, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:14
2022-05-01T11:14
2022-05-01T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В крупные города освобожденных регионов юга Украины уже поступает российский интернет-трафик, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий."Сейчас в эти регионы уже входит российский интернет. Мелитополь, Херсон... уже есть российский интернет. Пока не повсеместно, но уже трафик поступает", - сказал Крючков.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220501/svyaz-1786425191.html
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786422111.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика
11:14 01.05.2022 (обновлено: 11:26 01.05.2022)
В крупных городах на юге Украины появился российский интернет
В крупных городах на юге Украины начал появляться российский интернет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В крупные города освобожденных регионов юга Украины уже поступает российский интернет-трафик, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий.
"Сейчас в эти регионы уже входит российский интернет. Мелитополь, Херсон... уже есть российский интернет. Пока не повсеместно, но уже трафик поступает", - сказал Крючков.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.