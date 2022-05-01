https://ria.ru/20220501/ukraina-1786430584.html
Росгвардия за неделю на юге Украины задержала 94 человека
Росгвардия за неделю на юге Украины задержала 94 человека - РИА Новости, 01.05.2022
Росгвардия за неделю на юге Украины задержала 94 человека
Росгвардия за неделю на юге Украины задержала 94 человека, причастных к украинским вооруженным силам и националистическим формированиям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:06
2022-05-01T11:06
2022-05-01T11:18
в мире
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Росгвардия за неделю на юге Украины задержала 94 человека, причастных к украинским вооруженным силам и националистическим формированиям, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в южных регионах Украины подразделениями Росгвардии задержано 94 человека в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистических организаций, обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами. Изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатометов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тысяч боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.Отмечается, что за этот же период выполнено семь задач по сопровождению гуманитарных колонн. Росгвардия обеспечила выдачу более 105 тонн гумпомощи для более чем 16 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Мелитополя и других городов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/ukraina-1785545208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:06 01.05.2022 (обновлено: 11:18 01.05.2022)
Росгвардия за неделю на юге Украины задержала 94 человека
Росгвардия за неделю задержала 94 человека, причастных к деятельности украинских войск