09:32 01.05.2022 (обновлено: 10:50 01.05.2022)
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 военных объектов Украины
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 военных объектов и техники Украины
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вертолетами Ка-52 военных объектов и техники Украины.
В ролике демонстрируется заряжание неуправляемых авиаракет в подвесные блоки вертолёта, взлёт Ка-52 и нанесение ударов по украинским позициям, а также его возвращение на базу и посадка.
"Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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