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Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета - РИА Новости, 01.05.2022
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Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета - РИА Новости, 01.05.2022
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Киев лишил жителей Херсонской области мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий, заявил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:29
2022-05-01T11:13
в мире
владимир путин
украина
херсонская область
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Киев лишил жителей Херсонской области мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема", — сказал собеседник агентства. По его словам, проблему связи в регионе решат донецкие и крымские операторы.Позже Крючков уточнил, что мобильная связь и интернет пропали во всех южных освобожденных регионах, включая часть Запорожской области.Военная операция на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные заняли всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радио.
https://radiosputnik.ria.ru/20220501/obstrel-1786414340.html
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украина
херсонская область
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в мире, владимир путин, украина, херсонская область , донбасс
09:29 01.05.2022 (обновлено: 11:13 01.05.2022)
 
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета

Советник главы Крыма Крючков: Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Киев лишил жителей Херсонской области мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема", — сказал собеседник агентства. По его словам, проблему связи в регионе решат донецкие и крымские операторы.
Позже Крючков уточнил, что мобильная связь и интернет пропали во всех южных освобожденных регионах, включая часть Запорожской области.
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Военная операция на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военные заняли всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радио.
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