https://ria.ru/20220501/ukaz-1786457924.html

Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России

Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:51

2022-05-01T15:51

2022-05-01T20:10

россия

владимир путин

технологии

украина

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Так, на заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.Отмечается, что глава государства постановил создать в организациях структурные подразделения, отвечающие за это направление.Кроме того, c 1 января 2025 года в России указанным ведомствам запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также о приостановке работы в России заявили несколько компаний, предоставлявших услуги электронных сервисов.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220427/tank-1785656664.html

https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, технологии, украина