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Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:51
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россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Так, на заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.Отмечается, что глава государства постановил создать в организациях структурные подразделения, отвечающие за это направление.Кроме того, c 1 января 2025 года в России указанным ведомствам запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также о приостановке работы в России заявили несколько компаний, предоставлявших услуги электронных сервисов.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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россия, владимир путин, технологии, украина
15:51 01.05.2022 (обновлено: 20:10 01.05.2022)
 
Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах по информационной безопасности России

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, на заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
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Отмечается, что глава государства постановил создать в организациях структурные подразделения, отвечающие за это направление.
Кроме того, c 1 января 2025 года в России указанным ведомствам запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также о приостановке работы в России заявили несколько компаний, предоставлявших услуги электронных сервисов.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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