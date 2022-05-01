https://ria.ru/20220501/ucheniya-1786444009.html

Около 18 тысяч солдат примут участие в учениях НАТО

Около 18 тысяч солдат примут участие в учениях НАТО - РИА Новости, 01.05.2022

Около 18 тысяч солдат примут участие в учениях НАТО

Около 18 тысяч солдат примут участие в учениях НАТО, которые начинаются на территории Польши и других восьми стран, сообщает польское министерство национальной... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:18

2022-05-01T13:18

2022-05-01T13:18

в мире

польша

нато

министерство обороны польши

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ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Около 18 тысяч солдат примут участие в учениях НАТО, которые начинаются на территории Польши и других восьми стран, сообщает польское министерство национальной обороны."С 1 по 27 мая текущего года будут проходить учения Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22) с участием польских солдат. В учениях, которые будут проходить на территории Польши и восьми других государств, примут участие в общей сложности 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, из них на польской территории около семи тысяч военнослужащих и 3 000 единиц техники", - говорится в сообщении.В учениях на территории Польши также примут участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. В свою очередь, польские солдаты примут участие в учениях на территории Литвы и Латвии вместе с солдатами из Чехии и немецко-голландскими силами.Минобороны Польши отмечает, что DE22 и SR 22 относятся к "серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе", а их планирование началось в 2021 году.При этом польские военные уточняют, что учения Defender Europe 22 организованы Вооруженными силами США и направлены на "формирование готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО".По данным минобороны, Польша на учениях будет представлена военнослужащими 10-й бригады танковой кавалерии, 17-й механизированной бригады, 12-й механизированной бригады, 2-й механизированной бригады, 25-й бригады воздушной кавалерии, 6-й воздушно-десантной бригады, 2-го инженерного полка, 5-го химического полка, 9-й бригады танковой кавалерии, а также Войсками территориальной обороны.С польской стороны в учениях будут задействованы самолеты F-16, Су-22, вертолеты Ми-24, а также транспортная авиация.Минобороны сообщает, что в рамках учений будут реализованы, в частности, эпизоды тактического перемещения на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка". В министерстве пояснили, что "совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур применения войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора".

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/otkaz-1786442912.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нато, министерство обороны польши, сша, f-16, ми-24