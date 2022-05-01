https://ria.ru/20220501/turtsiya-1786430880.html

Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников

Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников - РИА Новости, 01.05.2022

Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников

Турция перед отказом от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции предупреждала своих союзников по альянсу, особенно США, пишет в воскресенье газета Star со... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:10

2022-05-01T11:10

2022-05-01T16:37

в мире

турция

греция

афины

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АНКАРА, 1 мая — РИА Новости. Турция перед отказом от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции предупреждала своих союзников по альянсу, особенно США, пишет в воскресенье газета Star со ссылкой на военные источники.ВВС Турции ранее отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, сообщила газета Sabah. По данным издания, было принято решение не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами."Военные источники утверждают, что Турция предупреждала своих союзников по НАТО, и особенно США, о поведении Афин. В учениях, организованных Грецией, турецкие ВВС собирались участвовать. Перед каждым упражнением страна-организатор проводит техническое исследование выполнения упражнения и рассылает его участникам. В документе, поступившем в Турцию в этом году, указывалось, что 23 острова, которые были переведены в невоенный статус в соответствии с Лозаннским и Парижским договорами, также были включены в зону учений. Кроме того, Греция определила район учений, увеличив свое воздушное пространство с шести до десяти миль", — пишет издание.Уточняется, что "после этого командование ВВС Турции заявило о своих возражениях греческой стороне и союзникам по НАТО".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/turtsiya-1786321490.html

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778458845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, греция, афины, нато