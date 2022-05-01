11:10 01.05.2022 (обновлено: 16:37 01.05.2022)
Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников
Star: Турция перед отказом от участия в учениях НАТО в Греции предупредила союзников
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото. Архивное фото
АНКАРА, 1 мая — РИА Новости. Турция перед отказом от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции предупреждала своих союзников по альянсу, особенно США, пишет в воскресенье газета Star со ссылкой на военные источники.
"Военные источники утверждают, что Турция предупреждала своих союзников по НАТО, и особенно США, о поведении Афин. В учениях, организованных Грецией, турецкие ВВС собирались участвовать. Перед каждым упражнением страна-организатор проводит техническое исследование выполнения упражнения и рассылает его участникам. В документе, поступившем в Турцию в этом году, указывалось, что 23 острова, которые были переведены в невоенный статус в соответствии с Лозаннским и Парижским договорами, также были включены в зону учений. Кроме того, Греция определила район учений, увеличив свое воздушное пространство с шести до десяти миль", — пишет издание.
Уточняется, что "после этого командование ВВС Турции заявило о своих возражениях греческой стороне и союзникам по НАТО".
"Однако Греция настаивала на подготовленной ею программе. В связи с этим Турция приняла решение не участвовать в учениях. Турция в своем обращении подчеркнула, что Греция создала проблемы между союзниками своей экспансионистской политикой", — отметило издание.
Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.