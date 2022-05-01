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Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников - РИА Новости, 01.05.2022
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Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников
Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников - РИА Новости, 01.05.2022
Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников
Турция перед отказом от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции предупреждала своих союзников по альянсу, особенно США, пишет в воскресенье газета Star со... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:10
2022-05-01T16:37
в мире
турция
греция
афины
нато
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АНКАРА, 1 мая — РИА Новости. Турция перед отказом от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции предупреждала своих союзников по альянсу, особенно США, пишет в воскресенье газета Star со ссылкой на военные источники.ВВС Турции ранее отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, сообщила газета Sabah. По данным издания, было принято решение не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами."Военные источники утверждают, что Турция предупреждала своих союзников по НАТО, и особенно США, о поведении Афин. В учениях, организованных Грецией, турецкие ВВС собирались участвовать. Перед каждым упражнением страна-организатор проводит техническое исследование выполнения упражнения и рассылает его участникам. В документе, поступившем в Турцию в этом году, указывалось, что 23 острова, которые были переведены в невоенный статус в соответствии с Лозаннским и Парижским договорами, также были включены в зону учений. Кроме того, Греция определила район учений, увеличив свое воздушное пространство с шести до десяти миль", — пишет издание.Уточняется, что "после этого командование ВВС Турции заявило о своих возражениях греческой стороне и союзникам по НАТО".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/turtsiya-1786321490.html
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в мире, турция, греция, афины, нато
11:10 01.05.2022 (обновлено: 16:37 01.05.2022)
 
Турция перед отказом от учений НАТО в Греции предупредила союзников

Star: Турция перед отказом от участия в учениях НАТО в Греции предупредила союзников

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото. Архивное фото
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АНКАРА, 1 мая — РИА Новости. Турция перед отказом от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции предупреждала своих союзников по альянсу, особенно США, пишет в воскресенье газета Star со ссылкой на военные источники.
ВВС Турции ранее отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, сообщила газета Sabah. По данным издания, было принято решение не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами.
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СМИ: Турция отказалась участвовать в учениях НАТО из-за конфликта с Грецией
"Военные источники утверждают, что Турция предупреждала своих союзников по НАТО, и особенно США, о поведении Афин. В учениях, организованных Грецией, турецкие ВВС собирались участвовать. Перед каждым упражнением страна-организатор проводит техническое исследование выполнения упражнения и рассылает его участникам. В документе, поступившем в Турцию в этом году, указывалось, что 23 острова, которые были переведены в невоенный статус в соответствии с Лозаннским и Парижским договорами, также были включены в зону учений. Кроме того, Греция определила район учений, увеличив свое воздушное пространство с шести до десяти миль", — пишет издание.
Уточняется, что "после этого командование ВВС Турции заявило о своих возражениях греческой стороне и союзникам по НАТО".

"Однако Греция настаивала на подготовленной ею программе. В связи с этим Турция приняла решение не участвовать в учениях. Турция в своем обращении подчеркнула, что Греция создала проблемы между союзниками своей экспансионистской политикой", — отметило издание.

Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
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