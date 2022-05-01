https://ria.ru/20220501/turne-1786465697.html
МИД Индии: Премьер в ходе европейского турне обсудит ситуацию на Украине
МИД Индии: Премьер в ходе европейского турне обсудит ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
МИД Индии: Премьер в ходе европейского турне обсудит ситуацию на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего первого зарубежного визита, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию, обсудит вопросы торговли,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:56
2022-05-01T16:56
2022-05-01T16:56
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего первого зарубежного визита, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию, обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины, сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра."Премьер-министр Моди обменяется взглядами Индии на Украину во время своего визита в Германию, Францию и Данию… В том, что касается позиции Индии по Украине, она была прояснена и изложена в мельчайших деталях на многочисленных форумах. Мы всегда утверждали, что на Украине должно быть прекращение боевых действий, а путь к урегулированию лежит через дипломатию и диалог", - сказал он в ходе брифинга.Главной целью визита премьер-министра Моди является укрепление "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра."Индия продолжает укреплять свои многомерные и многогранные партнерские отношения с ключевыми странами Европы. Визиты в Германию, во Францию, на второй саммит северных стран, а также встречи на высшем уровне с лидерами северных стран являются очень четким проявлением нашей направленности на построение нашего партнерства. Оно опирается на наши существующие сильные стороны отношений, формирует повестку дня на месяцы и годы вперед", - сказал он.По словам первого замглавы МИД Индии, также в центре внимания будет находиться сотрудничество в области обороны и торговли, особенно во время визита Моди в Данию и Францию."Сотрудничество в области обороны занимает важное место… мы смотрим на это с точки зрения совместного развития, совместного проектирования и совместного производства, что по сути неразрывно связано с концепцией "Самостоятельной Индии", в том числе в оборонной сфере", - добавил он.Также в ходе поездки будет обсуждаться давно ожидаемое соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, официальные переговоры по которому были начаты в 2007 году, и вопросы энергетической безопасности.
https://ria.ru/20220430/vaktsinatsiya-1786389567.html
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РИА Новости
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в мире, индия, украина, мид индии, евросоюз, франция, германия, дания
МИД Индии: Премьер в ходе европейского турне обсудит ситуацию на Украине
МИД Индии сообщил, что премьер Моди в ходе европейского турне обсудит ситуацию на Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего первого зарубежного визита, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию, обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины, сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра.
"Премьер-министр Моди обменяется взглядами Индии
на Украину
во время своего визита в Германию
, Францию
и Данию
… В том, что касается позиции Индии по Украине, она была прояснена и изложена в мельчайших деталях на многочисленных форумах. Мы всегда утверждали, что на Украине должно быть прекращение боевых действий, а путь к урегулированию лежит через дипломатию и диалог", - сказал он в ходе брифинга.
Главной целью визита премьер-министра Моди является укрепление "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы
, отметил Кватра.
"Индия продолжает укреплять свои многомерные и многогранные партнерские отношения с ключевыми странами Европы. Визиты в Германию, во Францию, на второй саммит северных стран, а также встречи на высшем уровне с лидерами северных стран являются очень четким проявлением нашей направленности на построение нашего партнерства. Оно опирается на наши существующие сильные стороны отношений, формирует повестку дня на месяцы и годы вперед", - сказал он.
По словам первого замглавы МИД Индии
, также в центре внимания будет находиться сотрудничество в области обороны и торговли, особенно во время визита Моди в Данию и Францию.
"Сотрудничество в области обороны занимает важное место… мы смотрим на это с точки зрения совместного развития, совместного проектирования и совместного производства, что по сути неразрывно связано с концепцией "Самостоятельной Индии", в том числе в оборонной сфере", - добавил он.
Также в ходе поездки будет обсуждаться давно ожидаемое соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС
, официальные переговоры по которому были начаты в 2007 году, и вопросы энергетической безопасности.