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Российские онлайн-магазины снижают цены на iPhone - РИА Новости, 01.05.2022
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Российские онлайн-магазины снижают цены на iPhone
Российские онлайн-магазины снижают цены на iPhone - РИА Новости, 01.05.2022
Российские онлайн-магазины снижают цены на iPhone
Цены на iPhone в крупнейших российских онлайн-магазинах опустились ниже средних мартовских значений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:55
2022-05-01T14:57
экономика
технологии
м.видео
apple iphone
яндекс.маркет
связной
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Цены на iPhone в крупнейших российских онлайн-магазинах опустились ниже средних мартовских значений, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за период с 23 февраля по 15 марта стоимость самых популярных моделей iPhone в российских онлайн-магазинах выросла на 24-34%. По состоянию на 15 марта средняя цена iPhone 13 128GB составляла 96 тысяч рублей, iPhone 13 Pro 128GB стоял 125,8 тысячи рублей, iPhone 11 64GB были готовы отдать в среднем за 55,8 тысячи рублей, а iPhone 11 128GB - за 61 тысячу рублей.По состоянию на 1 мая в "М.Видео", re:Store, "Связном", AJ.ru и "Яндекс.Маркете" цены на iPhone 13 128GB варьируются от 77 до 85 тысяч рублей, iPhone 11 64GB в данных магазинах можно найти за 46,8-53 тысячи рублей, а iPhone 11 128GB - за 55-58 тысячи рублей.Также в "М.Видео", "Яндекс.Маркете" и AJ.ru можно найти iPhone 13 Pro 128GB за 104,8-123 тысячи рублей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.На этом фоне курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум, достигнув отметке в 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Официальный курс доллара к рубля 29 апреля был установлен на уровне 71,14 рубля. Помимо этого, ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.
https://ria.ru/20220328/apple-1780403971.html
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экономика, технологии, м.видео, apple iphone, яндекс.маркет, связной
14:55 01.05.2022 (обновлено: 14:57 01.05.2022)
 
Российские онлайн-магазины снижают цены на iPhone

Крупнейшие российские онлайн-магазины снижают цены на iPhone

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкiPhone
iPhone - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Цены на iPhone в крупнейших российских онлайн-магазинах опустились ниже средних мартовских значений, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за период с 23 февраля по 15 марта стоимость самых популярных моделей iPhone в российских онлайн-магазинах выросла на 24-34%. По состоянию на 15 марта средняя цена iPhone 13 128GB составляла 96 тысяч рублей, iPhone 13 Pro 128GB стоял 125,8 тысячи рублей, iPhone 11 64GB были готовы отдать в среднем за 55,8 тысячи рублей, а iPhone 11 128GB - за 61 тысячу рублей.
По состоянию на 1 мая в "М.Видео", re:Store, "Связном", AJ.ru и "Яндекс.Маркете" цены на iPhone 13 128GB варьируются от 77 до 85 тысяч рублей, iPhone 11 64GB в данных магазинах можно найти за 46,8-53 тысячи рублей, а iPhone 11 128GB - за 55-58 тысячи рублей.
Также в "М.Видео", "Яндекс.Маркете" и AJ.ru можно найти iPhone 13 Pro 128GB за 104,8-123 тысячи рублей.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
На этом фоне курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум, достигнув отметке в 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Официальный курс доллара к рубля 29 апреля был установлен на уровне 71,14 рубля. Помимо этого, ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.
На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.
Мужчина снимает блокировку с iPhone - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:09
Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ
 
ЭкономикаТехнологииМ.ВидеоApple iPhoneЯндекс.МаркетСвязной
 
 
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