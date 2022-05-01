https://ria.ru/20220501/tseny-1786427648.html
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии - РИА Новости, 01.05.2022
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии
Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло - на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:33
2022-05-01T10:33
2022-05-01T10:33
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германия
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло - на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают дальнейшего роста цен, сообщает газета Handelsblatt."В сфере розничной торговли продуктами питания мы переживаем инфляционный шок. Особенно пострадают группы населения с низким уровнем дохода", - приводит издание слова эксперта Шехаба Вахби.Согласно данным исследовательской компании GfK, 85% потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары ежедневной необходимости.Федеральное статистическое бюро Германии ранее сообщило, что инфляция в стране по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро.
https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, экономика
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии
Эксперты ожидают подорожания продуктов в Германии после шестипроцентного роста в марте