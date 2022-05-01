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Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии - РИА Новости, 01.05.2022
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Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии - РИА Новости, 01.05.2022
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии
Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло - на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:33
2022-05-01T10:33
в мире
германия
экономика
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло - на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают дальнейшего роста цен, сообщает газета Handelsblatt."В сфере розничной торговли продуктами питания мы переживаем инфляционный шок. Особенно пострадают группы населения с низким уровнем дохода", - приводит издание слова эксперта Шехаба Вахби.Согласно данным исследовательской компании GfK, 85% потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары ежедневной необходимости.Федеральное статистическое бюро Германии ранее сообщило, что инфляция в стране по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро.
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в мире, германия, экономика
10:33 01.05.2022
 
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания продуктов в Германии

Эксперты ожидают подорожания продуктов в Германии после шестипроцентного роста в марте

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло - на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают дальнейшего роста цен, сообщает газета Handelsblatt.
"В сфере розничной торговли продуктами питания мы переживаем инфляционный шок. Особенно пострадают группы населения с низким уровнем дохода", - приводит издание слова эксперта Шехаба Вахби.
Согласно данным исследовательской компании GfK, 85% потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары ежедневной необходимости.
Федеральное статистическое бюро Германии ранее сообщило, что инфляция в стране по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро.
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