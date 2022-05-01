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На юге Украины может заработать донецкий оператор связи - РИА Новости, 01.05.2022
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На юге Украины может заработать донецкий оператор связи
На юге Украины может заработать донецкий оператор связи - РИА Новости, 01.05.2022
На юге Украины может заработать донецкий оператор связи
Оператор мобильной связи "Феникс" Донецкой народной республики может начать работу в освобожденных регионах юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:35
2022-05-01T11:35
в мире
владимир путин
украина
донецкая народная республика
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Оператор мобильной связи "Феникс" Донецкой народной республики может начать работу в освобожденных регионах юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий."На место украинских мобильных операторов, возможно, придет оператор мобильной связи "Феникс" Донецкой народной республики, также возможно крымские, но пока об этом говорить преждевременно", - сказал РИА Новости Крючков.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786431339.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, запорожская область
11:35 01.05.2022
 
На юге Украины может заработать донецкий оператор связи

На юге Украины может заработать донецкий оператор связи "Феникс"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках смартфоны
Мужчина держит в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина держит в руках смартфоны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Оператор мобильной связи "Феникс" Донецкой народной республики может начать работу в освобожденных регионах юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий.
"На место украинских мобильных операторов, возможно, придет оператор мобильной связи "Феникс" Донецкой народной республики, также возможно крымские, но пока об этом говорить преждевременно", - сказал РИА Новости Крючков.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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