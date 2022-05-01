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В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
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В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине
В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:07
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в мире
украина
россия
конгресс сша
джо байден
сергей лавров
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.Как говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на сайте конгрессмена, в случае одобрения данная инициатива "уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины"."Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом РФ) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия", - прокомментировал Кинзингер.По словам конгрессмена, данная резолюция призвана обеспечить возможность принятия американской администрацией "соответствующих мер, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие". "Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками", - подчеркнул законодатель США.До сих пор администрация президента США Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны.
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в мире, украина, россия, конгресс сша, джо байден, сергей лавров, сша, нато
20:07 01.05.2022 (обновлено: 22:15 01.05.2022)
 
В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине

Конгрессмен Кинзингер внес проект резолюции о привлечении американских военных на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на сайте конгрессмена, в случае одобрения данная инициатива "уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины".
"Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом РФ) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия", - прокомментировал Кинзингер.
По словам конгрессмена, данная резолюция призвана обеспечить возможность принятия американской администрацией "соответствующих мер, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие". "Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками", - подчеркнул законодатель США.
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До сих пор администрация президента США Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны.
 
В миреУкраинаРоссияКонгресс СШАДжо БайденСергей ЛавровСШАНАТО
 
 
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