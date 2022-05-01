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Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату - РИА Новости, 02.05.2022
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Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату
Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату - РИА Новости, 02.05.2022
Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-01T22:35
2022-05-02T00:21
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы"."Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы", - добавил он."Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих", - отметил министр.Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы.Министр указал, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое"."Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул", - добавил он.Лавров пояснил, что "они были объявлены президентом России Владимиром Путиным - защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать"."Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах", - заключил он.
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украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:35 01.05.2022 (обновлено: 00:21 02.05.2022)
 
Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату

Глава МИД России Лавров заявил, что военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".
"Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы", - добавил он.
"Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих", - отметил министр.
Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы.
Министр указал, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".
"Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул", - добавил он.
Лавров пояснил, что "они были объявлены президентом России Владимиром Путиным - защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать".
"Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах", - заключил он.
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