https://ria.ru/20220501/spetsoperatsiya-1786497907.html

Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату

Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату - РИА Новости, 02.05.2022

Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под какую-то дату

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-01T22:35

2022-05-01T22:35

2022-05-02T00:21

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы"."Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы", - добавил он."Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих", - отметил министр.Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы.Министр указал, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое"."Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул", - добавил он.Лавров пояснил, что "они были объявлены президентом России Владимиром Путиным - защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать"."Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах", - заключил он.

https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html

украина

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украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)