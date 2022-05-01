https://ria.ru/20220501/spetsoperatsiya-1786436461.html
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.05.2022
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации
Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:04
2022-05-01T12:04
2022-05-01T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780943841_0:0:2290:1288_1920x0_80_0_0_3d1b4c6d1b5f1a174ae389931ffb5df4.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780943841_214:0:2250:1526_1920x0_80_0_0_852e577f0211273cb549885d0fd154b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.