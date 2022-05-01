https://ria.ru/20220501/spetsoperatsiya-1786436461.html

ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации

ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.05.2022

ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации

Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:04

2022-05-01T12:04

2022-05-01T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780943841_0:0:2290:1288_1920x0_80_0_0_3d1b4c6d1b5f1a174ae389931ffb5df4.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина