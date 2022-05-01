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ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.05.2022
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации
Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:04
2022-05-01T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
12:04 01.05.2022
 
ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили 145 украинских самолетов с начала спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники РФ на шоссе
Колонна военной техники РФ на шоссе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Колонна военной техники РФ на шоссе
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожены 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 11:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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